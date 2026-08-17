Clima en Mendoza: cómo seguirá el tiempo este lunes 17 de agosto

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Mendoza en este momento.

Ahora

Las condiciones actuales en Mendoza indican un cielo con lluvias moderadas, con una temperatura de 9°. La sensación térmica se siente más baja, alcanzando los 4°. La humedad es del 66%, lo que contribuye a la sensación de frescura. La visibilidad es de 5612 metros y el viento sopla a 12 m/s desde el sur-suroeste.

El clima hoy lunes 17 de agosto

Para el día de hoy, se espera una temperatura mínima de 8° y una máxima de 13°. Las lluvias continuarán durante gran parte del día, con un viento que podría alcanzar ráfagas de hasta 12 m/s. La humedad se mantendrá alta, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo habitual.

Pronóstico extendido

Para los próximos días, se anticipa un cambio en las condiciones climáticas. El martes 18 de agosto, la mínima será de 6° y la máxima de 14°, con cielo despejado. El miércoles 19 de agosto, se prevé una mínima de 8° y una máxima de 20°, también con cielo despejado. El jueves 20 de agosto, la mínima será de 12° y la máxima de 20°, manteniendo el cielo claro. Finalmente, el viernes 21 de agosto, se espera una mínima de 9° y una máxima de 15°, con nubes cubriendo el cielo.