FOTO: Un hombre desaparecido fue encontrado sin vida en el patio de su pareja en San Nicolás

Buenos Aires, 17 agosto (NA) – Un hombre que había estado desaparecido durante varios días fue encontrado muerto en el patio de la casa de su pareja en San Nicolás, lo que llevó a la detención de la principal sospechosa. La víctima fue identificada como José Andino, de 60 años, mientras que la mujer involucrada es Virginia Marlene Alviso, de 30 años.

El hallazgo ocurrió este lunes feriado por la madrugada. Durante la inspección, se constató que el cuerpo de Andino estaba enterrado en el patio de una vivienda situada en la calle Necochea al 800, en el barrio Irigoyen.

La investigación se inició cuando el hijo de la víctima notificó a las autoridades que no tenía noticias de su padre desde hacía un tiempo, mencionando que en su última conversación, Andino le había comentado sobre una discusión con Alviso.

Según información proporcionada por el medio El Norte, los agentes realizaron un operativo en el domicilio de la sospechosa. En los primeros momentos del procedimiento, el personal especializado encontró en el patio manchas de sangre y un área con tierra removida, donde finalmente hallaron el cuerpo de Andino.

Con la evidencia recolectada y los testimonios iniciales, que sugieren que la pareja tuvo una fuerte discusión el jueves 13 de agosto, se ordenó la inmediata detención de Alviso.

El mismo medio indicó que se esperan los primeros resultados de la autopsia a la víctima en las próximas horas, mientras que la acusada será indagada este martes.

La causa está a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N°12, bajo la dirección de la fiscal Belén Baños.