En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Argentina

En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Rosario

En vivo

Una que sabemos todos

Música

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

Amamos Argentina

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Tragedia en Santiago del Estero: niño de 3 años muere tras atragantarse con una perla

La mamá contó que intentó darle palmadas en la espalda al menor, pero al llegar al hospital le informaron que había fallecido.

17/08/2026 | 12:47Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Tragedia en Santiago del Estero: niño de 3 años muere tras atragantarse con una perla

FOTO: Tragedia en Santiago del Estero: niño de 3 años muere tras atragantarse con una perla

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

Buenos Aires, 17 de agosto (NA) – Un niño de 3 años falleció tras atragantarse con la perla de un collar en Santiago del Estero, lo que ha generado conmoción en la comunidad al ser el segundo incidente similar en pocas horas.

El trágico suceso ocurrió en la noche del domingo en un hogar del departamento La Banda, donde se confirmó que el pequeño había sufrido una broncoaspiración debido a la ingesta de un pequeño objeto plástico.

De acuerdo con el relato de la madre, de 35 años, el niño presentó dificultades para respirar después de que ella se retiró a su habitación tras la cena. Al darse cuenta de la situación, le dio palmadas en la espalda con la esperanza de que pudiera expulsar la perla, pero al no obtener resultados, se dirigió a un cuartel de bomberos cercano.

Debido a la gravedad de la situación, el menor fue trasladado al Centro Integral de Salud (CIS) de La Banda, donde los médicos confirmaron su fallecimiento minutos después, según informó el medio Nuevo Diario.

La investigación del caso ha quedado a cargo del fiscal Nicolás Santillán, quien ha solicitado diversas medidas para determinar la causa de la muerte.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió?
Un niño de 3 años falleció tras atragantarse con una perla en Santiago del Estero.

¿Quién está a cargo de la investigación?
El fiscal Nicolás Santillán se ocupa del caso y ha solicitado medidas para esclarecer la causa de la muerte.

¿Cuándo sucedió?
El incidente ocurrió en la noche del domingo, 17 de agosto.

¿Dónde ocurrió?
El trágico suceso tuvo lugar en el departamento La Banda, Santiago del Estero.

¿Qué más se sabe?
Es el segundo caso de atragantamiento en la provincia en pocas horas, tras la muerte de un bebé de un año.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf