FOTO: Tragedia en Santiago del Estero: niño de 3 años muere tras atragantarse con una perla

Buenos Aires, 17 de agosto (NA) – Un niño de 3 años falleció tras atragantarse con la perla de un collar en Santiago del Estero, lo que ha generado conmoción en la comunidad al ser el segundo incidente similar en pocas horas.

El trágico suceso ocurrió en la noche del domingo en un hogar del departamento La Banda, donde se confirmó que el pequeño había sufrido una broncoaspiración debido a la ingesta de un pequeño objeto plástico.

De acuerdo con el relato de la madre, de 35 años, el niño presentó dificultades para respirar después de que ella se retiró a su habitación tras la cena. Al darse cuenta de la situación, le dio palmadas en la espalda con la esperanza de que pudiera expulsar la perla, pero al no obtener resultados, se dirigió a un cuartel de bomberos cercano.

Debido a la gravedad de la situación, el menor fue trasladado al Centro Integral de Salud (CIS) de La Banda, donde los médicos confirmaron su fallecimiento minutos después, según informó el medio Nuevo Diario.

La investigación del caso ha quedado a cargo del fiscal Nicolás Santillán, quien ha solicitado diversas medidas para determinar la causa de la muerte.