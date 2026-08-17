Continúan las alertas por inundaciones en Estados Unidos debido a tormentas severas

INDIANAPOLIS, Indiana, EE.UU. — Las tormentas eléctricas, acompañadas de intensas lluvias y la amenaza de inundaciones repentinas, continúan afectando desde el medio oeste hasta la región del Atlántico medio en Estados Unidos, prolongando un periodo de clima severo que ha resultado mortal.

El Servicio Meteorológico Nacional ha advertido que se esperan más rondas de lluvias intensas y tormentas eléctricas durante el lunes, antes de que un frente frío limpie el patrón meteorológico en la costa este el martes. En este contexto, gran parte de Virginia Occidental, el sureste de Ohio y el noreste de Kentucky permanecen bajo vigilancia por inundaciones hasta la noche del lunes, ya que el alto nivel del agua, consecuencia de tormentas previas, incrementa el riesgo de inundaciones repentinas.

En Indiana, donde días de tormentas e inundaciones han dejado un saldo de al menos siete muertos, las aguas del río White de Indianápolis han comenzado a descender y las lluvias han disminuido en otras áreas del estado. Sin embargo, persiste una advertencia de inundación en la mañana del lunes para parte del condado Randolph, en el centro-este de Indiana, debido a las tormentas eléctricas.

"A pesar de que hemos observado algunas tendencias alentadoras, el trabajo está lejos de concluir", declaró Jacob Spence, director de la Agencia Metropolitana de Servicios de Emergencia en Indianápolis, donde las autoridades locales han lanzado un sitio web para ayudar a los residentes afectados.

Entre las víctimas de las tormentas que comenzaron el 11 de agosto se encuentran un niño de 4 años, tres hombres y tres mujeres, según informó Liz Woods, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional del estado.

Además, entre los fallecidos se halla un ciclista de 31 años que fue encontrado muerto en un agujero que se formó en una carretera arrasada por las aguas en el condado Henry, al este de Indianápolis. El forense del condado, Brian Clark, indicó que el hombre, James Briar, aparentemente había rodeado una barricada y cayó en el tramo de carretera colapsado.

Las intensas lluvias que han azotado Indiana en la última semana han llevado a que los ríos alcancen niveles críticos y establezcan récords, causando daños severos a carreteras y puentes, algunos de los cuales han sido completamente arrasados por las aguas. Más de 106.000 clientes en todo el estado seguían sin electricidad hasta la mañana del lunes, aunque el total de afectados llegó a ser de hasta 300.000, según el sitio PowerOutage.us.

Las lluvias torrenciales y las inundaciones han sido solo algunos de los efectos de las tormentas severas que han causado estragos en el medio oeste y más allá en los últimos días. Tornados, lluvias intensas e inundaciones repentinas han ocasionado daños significativos en comunidades desde Illinois hasta el oeste de Pensilvania.

El servicio meteorológico prevé que las lluvias intensas y las tormentas eléctricas continúen en el alto valle del río Ohio hasta los Apalaches centrales, con la posibilidad de que se produzcan tormentas severas a última hora del lunes en el este de Tennessee y el oeste de Carolina del Norte.