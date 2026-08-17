Agenda cultural en Buenos Aires por el Paso a la Inmortalidad de San Martín

Buenos Aires, 17 agosto (NA) -- La Ciudad de Buenos Aires rinde homenaje al Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín con una variada agenda cultural que contempla tributos al Padre de la Patria, presentaciones musicales y actividades artísticas a lo largo de la jornada.

Las actividades organizadas por el Gobierno de la Ciudad iniciarán en la Plaza San Martín, donde se realizarán diversos eventos durante todo el día.

A las 10 hs, el grupo folklórico Los Tordos abrirá la serie de homenajes. A las 10:40, será el turno del cantante Nahuel Pennisi, quien se presentará junto al Ballet del Instituto de Arte Folklórico y el Ballet de Romance de Zamba.

El homenaje nacional se llevará a cabo a las 15:00 en el Monumento al Libertador, ubicado en la misma plaza.

Otro de los puntos destacados será la emblemática Feria de Mataderos, que dedicará una jornada a las tradiciones argentinas y nuestras raíces, con múltiples presentaciones musicales. Esta actividad se desarrollará desde las 11:00 a 18:00 h.

Además de los puestos de gastronomía y artesanías argentinas, los asistentes podrán participar de talleres gratuitos de danzas folklóricas, guitarra, telar y sikus. En el escenario principal de la feria, se presentarán artistas como Miguel Figueroa y su conjunto "Amanecer Campero", Celeste Figueroa, "La reina del Chamamé", Antonio Figueroa Trío, "El virtuoso del acordeón", David Tokar, Socorro Díaz, Marco y Dalyla (pareja de danzas folclóricas), además del Ballet Folklórico "Retumbo Argentino".