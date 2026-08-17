Fenix Entertainment y Maluma sellan un acuerdo global para su gira 2027-2028

FOTO: Fenix Entertainment anunció este lunes la firma de un acuerdo estratégico global con el cantante colombiano Maluma.

Buenos Aires, 17 agosto (NA) -- La productora Fenix Entertainment anunció este lunes la firma de un acuerdo estratégico global con el cantante colombiano Maluma para liderar el desarrollo y la producción de su próxima gira mundial, que se llevará a cabo a lo largo de 2027 y 2028.

El acuerdo iniciará un nuevo ciclo en la carrera internacional de Juan Luis Londoño —nombre de nacimiento del músico de Medellín— y servirá como plataforma para la presentación en vivo de "Loco x Volver", su séptimo álbum de estudio, en el que propone un reencuentro con sus raíces musicales.

Con más de diez años de proyección internacional, el artista colombiano ha recorrido los principales escenarios de América Latina, Estados Unidos y Europa. Su próxima gira buscará consolidar esa presencia en los recintos más importantes a nivel global durante los próximos dos años.

Por su parte, la alianza fortalece el portafolio de Fenix Entertainment en el negocio del entretenimiento en vivo. La firma con más de 35 años de trayectoria en Argentina, la región y Europa, suma a Maluma a una nómina de figuras internacionales con las que trabaja de manera directa o mediante alianzas estratégicas, entre los que se destacan Luis Miguel, Shakira, Ricardo Arjona y Ricardo Montaner.

"Trabajar junto a artistas con la trayectoria y el alcance internacional de Maluma siempre representa un desafío y una enorme responsabilidad. Creemos en su visión, en su talento y en el momento que está atravesando su carrera. Estamos muy orgullosos de acompañarlo en esta nueva etapa," destacó Marcelo Fígoli, fundador y presidente de Fenix Entertainment.

Según se informó desde la compañía, las fechas, los países confirmados y el itinerario detallado de la gira 2027-2028 serán revelados en los próximos meses.