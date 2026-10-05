Francia se impone 4-1 ante Bélgica y se afianza como líder en la UEFA Nations League

FOTO: Los jugadores de Francia celebrando uno de los goles.

Buenos Aires, 5 octubre (NA) -- Francia reaccionó a tiempo y goleó 4-1 a Bélgica en el Stade de France, por la cuarta fecha de la UEFA Nations League 2026/27.

El primer gol del encuentro lo marcó Dodi Lukebakio para los belgas, mientras que para los franceses anotaron Désiré Doué, Rayan Cherki y Michael Olise por duplicado.

El conjunto dirigido por Zinedine Zidane se fue al descanso en desventaja, pero cambió su imagen en la segunda mitad y terminó quedándose con una amplia victoria que le permite mantenerse en lo más alto del Grupo A.

Bélgica golpeó primero a los 35 minutos, luego de que Lukebakio recibió un preciso pase entre líneas de Roméo Lavia, que recorrió casi 80 metros, quedó mano a mano con Restes y definió con su zurda para poner el 1-0.

Francia salió con otra actitud después del descanso y comenzó a acercarse al arco defendido por Maarten Vandevoordt.

Zidane movió el banco y encontró la reacción que buscaba. Cherki ingresó con intensidad y rápidamente generó peligro, mientras que Olise también fue importante para darle profundidad al ataque francés.

A los 31 minutos llegó el empate gracias a Doué que recibió en la medialuna, giró hacia su izquierda y sacó un zurdazo cruzado que venció a Vandevoordt. Apenas cuatro minutos después, Cherki aprovechó un centro bajo de Olise y convirtió el 2-1, en una jugada en la que el arquero belga tampoco pudo contener el remate.

Con Bélgica obligado a buscar el empate y mayores espacios en defensa, Francia liquidó el encuentro. A los 43 minutos, Olise recibió dentro del área y definió cruzado para establecer el 3-1.

Ya en el tiempo agregado, Olise volvió a aparecer para completar su gran actuación. Recibió tras una combinación con Doué y definió entre las piernas de Vandevoordt para sellar el 4-1 definitivo.

Italia se acerca a los Cuartos de Final de la Nations League

Italia derrotó 3-1 a Turquía en Bolonia por la Liga de Naciones de la UEFA y quedó muy cerca de meterse entre los ocho mejores de la competencia. Con este triunfo, la Nazionale alcanzó los siete puntos y sentenció la eliminación del conjunto otomano.

Gianluca Scamacca abrió el marcador a los 26 minutos, mientras que Aral Simsir igualó para Turquía a los 16 del complemento.

Sin embargo, la reacción italiana fue inmediata: Riccardo Calafiori volvió a poner en ventaja a los locales apenas tres minutos después y Francesco Pio Esposito liquidó el encuentro a los 42 minutos.

LOS RESULTADOS DE LA JORNADA EN LA UEFA NATIONS LEAGUE

Francia 4 - 1 Bélgica

Italia 3 - 1 Turquía

Chipre 2 - 1 Letonia

Rumania 0 - 1 Suecia

Bosnia-Herzegovina 1 - 0 Polonia

Ucrania 1 - 2 Hungría

Irlanda del Norte 0 - 0 Georgia

Montenegro 0 - 0 Armenia