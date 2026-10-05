Francia se impone 4-1 ante Bélgica y se afianza como líder en la UEFA Nations League
Los "Galos" perdían 1-0 al entretiempo, pero reaccionaron en el complemento con cuatro goles y se quedaron con una victoria clave ante Bélgica.
FOTO: Los jugadores de Francia celebrando uno de los goles.
Buenos Aires, 5 octubre (NA) -- Francia reaccionó a tiempo y goleó 4-1 a Bélgica en el Stade de France, por la cuarta fecha de la UEFA Nations League 2026/27.
El primer gol del encuentro lo marcó Dodi Lukebakio para los belgas, mientras que para los franceses anotaron Désiré Doué, Rayan Cherki y Michael Olise por duplicado.
El conjunto dirigido por Zinedine Zidane se fue al descanso en desventaja, pero cambió su imagen en la segunda mitad y terminó quedándose con una amplia victoria que le permite mantenerse en lo más alto del Grupo A.
Bélgica golpeó primero a los 35 minutos, luego de que Lukebakio recibió un preciso pase entre líneas de Roméo Lavia, que recorrió casi 80 metros, quedó mano a mano con Restes y definió con su zurda para poner el 1-0.
Francia salió con otra actitud después del descanso y comenzó a acercarse al arco defendido por Maarten Vandevoordt.
Zidane movió el banco y encontró la reacción que buscaba. Cherki ingresó con intensidad y rápidamente generó peligro, mientras que Olise también fue importante para darle profundidad al ataque francés.
A los 31 minutos llegó el empate gracias a Doué que recibió en la medialuna, giró hacia su izquierda y sacó un zurdazo cruzado que venció a Vandevoordt. Apenas cuatro minutos después, Cherki aprovechó un centro bajo de Olise y convirtió el 2-1, en una jugada en la que el arquero belga tampoco pudo contener el remate.
Con Bélgica obligado a buscar el empate y mayores espacios en defensa, Francia liquidó el encuentro. A los 43 minutos, Olise recibió dentro del área y definió cruzado para establecer el 3-1.
Ya en el tiempo agregado, Olise volvió a aparecer para completar su gran actuación. Recibió tras una combinación con Doué y definió entre las piernas de Vandevoordt para sellar el 4-1 definitivo.
Italia se acerca a los Cuartos de Final de la Nations League
Italia derrotó 3-1 a Turquía en Bolonia por la Liga de Naciones de la UEFA y quedó muy cerca de meterse entre los ocho mejores de la competencia. Con este triunfo, la Nazionale alcanzó los siete puntos y sentenció la eliminación del conjunto otomano.
Gianluca Scamacca abrió el marcador a los 26 minutos, mientras que Aral Simsir igualó para Turquía a los 16 del complemento.
Sin embargo, la reacción italiana fue inmediata: Riccardo Calafiori volvió a poner en ventaja a los locales apenas tres minutos después y Francesco Pio Esposito liquidó el encuentro a los 42 minutos.
LOS RESULTADOS DE LA JORNADA EN LA UEFA NATIONS LEAGUE
Francia 4 - 1 Bélgica
Italia 3 - 1 Turquía
Chipre 2 - 1 Letonia
Rumania 0 - 1 Suecia
Bosnia-Herzegovina 1 - 0 Polonia
Ucrania 1 - 2 Hungría
Irlanda del Norte 0 - 0 Georgia
Montenegro 0 - 0 Armenia
Lectura rápida
¿Qué equipo ganó el partido?
Francia ganó 4-1 a Bélgica.
¿Quién anotó el primer gol?
Dodi Lukebakio fue el autor del primer gol para Bélgica.
¿Cuántos goles hizo Olise?
Michael Olise anotó dos goles en el partido.
¿Qué resultado tuvo Italia contra Turquía?
Italia venció 3-1 a Turquía.
¿Dónde se jugó el partido?
El encuentro se llevó a cabo en el Stade de France.
[Fuente: Noticias Argentinas]