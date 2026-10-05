El emotivo homenaje del Subte a Messi: extensión horaria para su despedida en el Monumental

Buenos Aires, 5 de octubre (NA) -- La cuenta oficial de Subte lanzó un emotivo video para anunciar la extensión horaria de una de sus líneas en honor a Lionel Messi por su despedida del seleccionado argentino. El mensaje principal del video destaca: "Gracias, Lionel. Ha sido un viaje maravilloso".

El clip, que se desarrolla en el interior de un vagón, muestra una impresionante colección de camisetas de la selección nacional que utilizó Messi durante sus más de 20 años defendiendo los colores celeste y blanco. Desde la camiseta número 18, con la que debutó en juveniles, hasta la última, que llevará en su despedida contra Benín este martes a las 20 horas en el estadio Monumental, con letras doradas y el sol de mayo de fondo.

El video también presenta una serie de trofeos, que incluyen los Balones de Oro, Botas de Oro, Copas América, medallas y la Copa del Mundo, todos reconocimientos que Messi ha acumulado a lo largo de su carrera. Un detalle curioso es que, al llegar a la siguiente estación, se baja del vagón una cabra, en alusión a uno de los apodos de Messi: "GOAT" (Greatest of All Time).

La cuenta oficial del Subte expresó: "Este martes, el Subte despide al mejor jugador del mundo como corresponde", informando que la línea D ampliará su horario hasta la 1:30 a.m. para este 6 de octubre, un cierre poco habitual.

Normalmente, el cronograma de la línea D es de lunes a viernes: de 5:30 a 23:33 aproximadamente, mientras que los sábados opera de 6:00 a 23:33, y los domingos y feriados de 8:00 a 22:36.

Adicionalmente, el acceso estará limitado a la estación Congreso de Tucumán, con paradas en Olleros, Plaza Italia, Pueyrredón y 9 de Julio.

El post concluye con un mensaje conmovedor: "Gracias 10, te vamos a extrañar".