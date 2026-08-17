Trump revela la existencia de un canal secreto con el CGRI de Irán

Buenos Aires, 17 de agosto (NA) — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este lunes que su administración mantiene un canal secreto directo con funcionarios del Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica de Irán, según lo reportado por Fox News.

"Son buenos jugadores de póquer, pero se están muriendo", comentó Trump en una entrevista telefónica con el corresponsal en jefe de asuntos exteriores de Fox News, Trey Yingst.

Además, Trump afirmó que Irán debería "izar la bandera blanca de rendición" y añadió: "No tengo ningún plazo. No tengo prisa… Las elecciones intermedias no tienen nada que ver con mi forma de pensar".

Venció el plazo del memorándum de entendimiento

Un período de negociación de 60 días en virtud de un memorándum de entendimiento entre Estados Unidos e Irán expiró el lunes, sin progresos hacia un acuerdo de paz más amplio entre ambas partes, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

Irán afirmó el domingo que tiene el control total del estrecho de Ormuz y, en respuesta a las conversaciones en curso entre Irán y Omán sobre el control del estrecho de Ormuz, Trump amenazó con bombardear al mencionado tercer país en caso de que se interpusiere.

Trump también apuntó que Israel no debe estar atacando Gaza en este momento y comentó: "Tenemos nuestra propia relación con Hamás. Están entregando sus armas".