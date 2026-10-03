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Clima en Rosario: cómo seguirá el tiempo este sábado 3 de octubre

Este sábado 3 de octubre, Rosario presenta un clima nublado con temperaturas que oscilarán entre 14° y 21°. La humedad es del 67% y el viento sopla a 3.6 m/s desde el este.

03/10/2026 | 12:10Redacción Cadena 3

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Clima en Rosario: pronóstico del tiempo para el 3 de octubre

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la ciudad de Rosario en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el cielo en Rosario se encuentra cubierto por nubes. La temperatura actual es de 17°, con una sensación térmica de 17°. La humedad es del 67%, lo que genera una sensación de calidez moderada. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 3.6 m/s desde el este, contribuyendo a un clima fresco.

El clima hoy sábado 3 de octubre

Para este sábado 3 de octubre, se espera una temperatura mínima de 14° y una máxima de 21°. A lo largo del día, el cielo permanecerá mayormente nublado, sin probabilidades de lluvia. La humedad se mantendrá en niveles altos, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida. El viento continuará soplando a una velocidad moderada, lo que ayudará a mantener el ambiente fresco.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Rosario traerán variaciones en el clima. Para el domingo 4 de octubre, se anticipa una mínima de 12° y una máxima de 28°, con cielo parcialmente nublado. El lunes 5 de octubre, la mínima será de 13° y la máxima de 23°, con probabilidad de lluvias ligeras. El martes 6 de octubre, se prevé una mínima de 11° y una máxima de 26°, con cielo nublado. El miércoles 7 de octubre, la mínima será de 16° y la máxima de 20°, con lluvias intensas. Finalmente, el jueves 8 de octubre, se espera una mínima de 13° y una máxima de 16°, con cielo cubierto.

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