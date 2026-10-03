Clima en Mendoza: cómo seguirá el tiempo este sábado 3 de octubre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Mendoza en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el cielo en Mendoza se encuentra con nubes dispersas. La temperatura actual es de 18°, con una sensación térmica de 17°. La humedad es del 37%, la visibilidad alcanza los 10000 metros y el viento sopla a 4 m/s desde el sureste. La presión atmosférica es de 1011 hPa.

El clima hoy sábado 3 de octubre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 12° y una máxima de 20°. Las condiciones del viento serán suaves, con ráfagas que podrían alcanzar los 15 km/h. La humedad se mantendrá en niveles moderados, lo que contribuirá a un ambiente agradable durante la jornada. No se prevén lluvias, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Mendoza traerán variaciones en el clima. Para el domingo 4 de octubre, se anticipa una mínima de 13° y una máxima de 22°, con cielos mayormente nublados. El lunes 5 de octubre, la mínima será de 13° y la máxima de 21°, con probabilidad de lluvias ligeras. El martes 6 de octubre, se espera una mínima de 15° y una máxima de 24°, también con posibilidad de lluvias. Para el miércoles 7 de octubre, la mínima será de 13° y la máxima de 18°, con lluvias ligeras. Finalmente, el jueves 8 de octubre, se prevé una mínima de 9° y una máxima de 11°, con lluvias continuas.