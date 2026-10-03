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Clima en Salta: cómo seguirá el tiempo este sábado 3 de octubre

Este sábado 3 de octubre, Salta presenta un clima cálido con temperaturas que alcanzan los 29°. La humedad es del 41% y el cielo se mantiene despejado. Conocé el pronóstico extendido.

03/10/2026 | 12:32Redacción Cadena 3

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en Salta.

Ahora

En este momento, Salta disfruta de un cielo completamente despejado. La temperatura actual es de 29°, con una sensación térmica de 29°. La humedad se encuentra en un 41%, lo que proporciona un ambiente relativamente seco. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 3 m/s desde el este-sureste.

El clima hoy sábado 3 de octubre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 11° y una máxima de 29°. Las condiciones de viento son suaves, con ráfagas que no superan los 3 m/s. La humedad se mantendrá en niveles moderados, contribuyendo a un día agradable y soleado, ideal para actividades al aire libre.

Pronóstico extendido

De cara a los próximos días, el pronóstico indica: el domingo 4 de octubre, mínima de 13° y máxima de 23°, con cielo ligeramente nublado. El lunes 5 de octubre, se prevé una mínima de 14° y máxima de 24°, con algunas nubes dispersas. Para el martes 6 de octubre, la mínima será de 15° y la máxima alcanzará los 25°, con cielo parcialmente nublado. El miércoles 7 de octubre, se anticipa una mínima de 15° y una máxima de 31°, con probabilidad de lluvias ligeras. Finalmente, el jueves 8 de octubre, la mínima será de 12° y la máxima de 18°, con lluvias ligeras esperadas.

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