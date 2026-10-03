Clima en Tucumán: cómo seguirá el tiempo este sábado 3 de octubre

FOTO: Clima en Tucumán: pronóstico del tiempo para el 3 de octubre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Tucumán en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Tucumán es de cielo parcialmente nublado, con una temperatura actual de 27°. La sensación térmica se mantiene en 27°, con una humedad del 54%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 m, y el viento sopla a 2 m/s desde el sur.

El clima hoy sábado 3 de octubre

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 15° y una máxima de 29°. Las condiciones de viento serán suaves, con una velocidad que rondará los 2 m/s. La humedad se mantendrá en niveles moderados, y no se esperan precipitaciones significativas.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Tucumán traerán variaciones en el clima. Para el domingo 4 de octubre, se anticipa una mínima de 16° y una máxima de 25°, con posibilidad de lluvias ligeras. El lunes 5 de octubre, las temperaturas oscilarán entre 16° y 23°, también con lluvias ligeras. El martes 6 de octubre, se espera un aumento en la temperatura, con mínimas de 18° y máximas de 31°, aunque el cielo estará mayormente nublado. Finalmente, el miércoles 7 de octubre, se prevé una mínima de 19° y una máxima de 31°, con lluvias moderadas en el horizonte.