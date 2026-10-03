Clima en Santa Fe: cómo seguirá el tiempo este sábado 3 de octubre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la región de Santa Fe en el día de hoy.

Ahora

En este momento, Santa Fe presenta un cielo cubierto con overcast clouds. La temperatura actual es de 17°, con una sensación térmica similar de 17°. La humedad se encuentra en un 86%, lo que genera una atmósfera bastante densa. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a 5 m/s desde el sureste, lo que contribuye a la frescura del ambiente. La presión atmosférica es de 1005 hPa.

El clima hoy sábado 3 de octubre

Para hoy, se espera que la temperatura mínima sea de 15° y la máxima alcance los 20°. Las condiciones de viento se mantendrán suaves, con ráfagas que no superarán los 6 m/s. La alta humedad podría hacer que la sensación térmica se mantenga similar a la temperatura real, por lo que se recomienda a los ciudadanos estar preparados para un día fresco y nublado.

Pronóstico extendido

En los próximos días, el pronóstico para Santa Fe indica que el domingo 4 de octubre la mínima será de 13° y la máxima de 23°, con cielo parcialmente nublado. El lunes 5 de octubre, se prevé una mínima de 13° y una máxima de 25°, con cielo cubierto. Para el martes 6 de octubre, la mínima será de 12° y la máxima de 27°, con cielo parcialmente nublado. El miércoles 7 de octubre, se anticipa una mínima de 17° y una máxima de 21°, con probabilidad de lluvias moderadas. Finalmente, el jueves 8 de octubre, se espera una mínima de 13° y una máxima de 18°, con cielo cubierto.