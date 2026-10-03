El "Cuti" Romero resalta la grandeza de Messi: "Nunca se puso por encima de nadie"

Buenos Aires, 3 de octubre (NA) - El defensor de la Selección argentina Cristian Romero comentó sobre el impacto que tuvo Lionel Messi en el equipo y el desafío que se presenta tras su partida. "Iba a pasar en algún momento, pero jamás me hubiese imaginado que se iba a sentir tanto su ausencia", expresó el nuevo capitán del seleccionado nacional.

En una charla con Adidas, el "Cuti" destacó: "Lideró desde ese lado en el que nunca se puso por encima de nadie. Siempre me emociono con el video ese que le ganamos a Inglaterra, que todo el mundo lo ovacionaba y él señalaba al equipo".

Además, el jugador del Atlético Madrid afirmó: "Son detalles que siempre tuvo con nosotros y por eso para mí es el futbolista más grande de todos los tiempos y una persona brillante".

Respecto a su nuevo rol como capitán, el "Cuti" compartió que fue el propio Messi quien lo eligió. En este sentido, aclaró: "Me eligió para que sea el capitán de la Selección y para mí es una linda responsabilidad. Pero que lo haya hecho él, junto con el técnico, es algo hermoso".

Romero también recordó el tiempo que compartió con Messi en la Selección durante el exitoso ciclo de Scaloni. Al respecto, comentó: "Aprendí mucho de él. Yo lo amaba y después tuve la suerte de llegar a la Selección y compartir cosas con él. Una amistad muy bonita que gracias al fútbol la logramos".

Finalmente, con profunda emoción, confesó: "Mi amor es demostrarlo así, a lo torpe, a lo bruto. Pero le dije que me arrepiento tanto de no haberle demostrado todo ese amor que siempre le tuve. De eso me voy a arrepentir. Se lo va a extrañar mucho más de lo que la gente piensa".