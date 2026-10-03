El "Cuti" Romero resalta la grandeza de Messi: "Nunca se puso por encima de nadie"
Cristian Romero, defensor de la selección argentina, reflexionó sobre el impacto de Messi en el equipo y su papel como capitán en la nueva etapa.
FOTO: El "Cuti" Romero enalteció la figura de Messi.
Buenos Aires, 3 de octubre (NA) - El defensor de la Selección argentina Cristian Romero comentó sobre el impacto que tuvo Lionel Messi en el equipo y el desafío que se presenta tras su partida. "Iba a pasar en algún momento, pero jamás me hubiese imaginado que se iba a sentir tanto su ausencia", expresó el nuevo capitán del seleccionado nacional.
En una charla con Adidas, el "Cuti" destacó: "Lideró desde ese lado en el que nunca se puso por encima de nadie. Siempre me emociono con el video ese que le ganamos a Inglaterra, que todo el mundo lo ovacionaba y él señalaba al equipo".
Además, el jugador del Atlético Madrid afirmó: "Son detalles que siempre tuvo con nosotros y por eso para mí es el futbolista más grande de todos los tiempos y una persona brillante".
Respecto a su nuevo rol como capitán, el "Cuti" compartió que fue el propio Messi quien lo eligió. En este sentido, aclaró: "Me eligió para que sea el capitán de la Selección y para mí es una linda responsabilidad. Pero que lo haya hecho él, junto con el técnico, es algo hermoso".
Romero también recordó el tiempo que compartió con Messi en la Selección durante el exitoso ciclo de Scaloni. Al respecto, comentó: "Aprendí mucho de él. Yo lo amaba y después tuve la suerte de llegar a la Selección y compartir cosas con él. Una amistad muy bonita que gracias al fútbol la logramos".
Finalmente, con profunda emoción, confesó: "Mi amor es demostrarlo así, a lo torpe, a lo bruto. Pero le dije que me arrepiento tanto de no haberle demostrado todo ese amor que siempre le tuve. De eso me voy a arrepentir. Se lo va a extrañar mucho más de lo que la gente piensa".
Lectura rápida
¿Quién habló sobre Messi?
El defensor Cristian Romero, conocido como el "Cuti".
¿Qué destacó Romero de Messi?
Su humildad y liderazgo, nunca se puso por encima de nadie.
¿Qué rol asumió Romero en la selección?
Fue elegido como capitán por Messi y el cuerpo técnico.
¿Qué opinó sobre su amistad con Messi?
Dijo que aprendió mucho y que es una amistad muy bonita.
¿Qué lamenta el "Cuti" Romero?
Se arrepiente de no haberle demostrado más su amor a Messi.
[Fuente: Noticias Argentinas]