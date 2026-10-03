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Clima en CABA: cómo seguirá el tiempo este sábado 3 de octubre

Este sábado 3 de octubre, la temperatura en CABA oscilará entre 12° y 15°. Se esperan cielos nublados y una sensación térmica similar a la temperatura actual. La humedad es alta, alcanzando el 93%.

03/10/2026 | 12:05Redacción Cadena 3

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Clima en CABA: pronóstico del tiempo para el 3 de octubre

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en CABA presenta nubes cubiertas, con una temperatura actual de 12° y una sensación térmica de 12°. La humedad se encuentra en un alto 93%, lo que genera una sensación de frío. La visibilidad es de 6831 metros y el viento sopla a 5.66 m/s desde el norte.

El clima hoy sábado 3 de octubre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 12° y una máxima de 15°. Las condiciones de viento se mantendrán suaves, con ráfagas que podrían alcanzar los 5.66 m/s. La alta humedad y la nubosidad persistente caracterizarán el día, lo que podría hacer que la sensación térmica se mantenga similar a la temperatura real.

Pronóstico extendido

Los próximos días en CABA presentan un clima variable. Para el domingo 4 de octubre, se anticipa una mínima de 12° y una máxima de 24° con cielo despejado. El lunes 5 de octubre, la mínima será de 15° y la máxima de 18°, con nubes cubiertas. El martes 6 de octubre, se prevé una mínima de 13° y una máxima de 17°, también con nubes. Para el miércoles 7 de octubre, se esperan lluvias moderadas, con una mínima de 15° y una máxima de 17°. Finalmente, el jueves 8 de octubre, la mínima será de 12° y la máxima de 14°, con lluvias ligeras.

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