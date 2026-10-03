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Clima en Córdoba: cómo seguirá el tiempo este sábado 3 de octubre

Este sábado 3 de octubre, Córdoba presenta un clima agradable con temperaturas que oscilarán entre 16° y 23°. La humedad se mantiene en 47% y el cielo se muestra despejado, ideal para actividades al aire libre.

03/10/2026 | 12:00Redacción Cadena 3

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Clima en Córdoba: pronóstico del tiempo para el 3 de octubre

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en la provincia de Córdoba.

Ahora

En este momento, el estado del cielo es de cielo despejado, con una temperatura actual de 21°. La sensación térmica se sitúa en 21°, con una humedad del 47%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 4 m/s desde el suroeste, y la presión atmosférica es de 1008 hPa.

El clima hoy sábado 3 de octubre

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 16° y una máxima de 23°. Las condiciones son favorables para disfrutar del aire libre, con un cielo despejado y sin pronósticos de lluvia. La humedad se mantiene en un nivel moderado, lo que contribuye a una sensación térmica agradable. El viento, aunque leve, puede generar una ligera brisa, ideal para actividades recreativas.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Córdoba presentan un cambio en las condiciones climáticas. Para el domingo 4 de octubre, se anticipa una mínima de 14° y una máxima de 21°, con cielo nublado. El lunes 5 de octubre, la mínima será de 13° y la máxima de 23°, con probabilidad de lluvias ligeras. El martes 6 de octubre, se prevé una mínima de 15° y una máxima de 23°, también con lluvias ligeras. Para el miércoles 7 de octubre, la mínima será de 15° y la máxima de 25°, con lluvias ligeras. Finalmente, el jueves 8 de octubre, se espera una mínima de 12° y una máxima de 15°, con cielo nublado.

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