Bolivia pone fin al subsidio al diésel para industrias en medio de crisis de combustibles

LA PAZ, Bolivia — El gobierno boliviano anunció el lunes la eliminación del subsidio al diésel dirigido a grandes consumidores, mientras que el precio del combustible se mantiene congelado para el resto de la población. Esta decisión responde a una aguda escasez de combustibles que ha paralizado la producción de alimentos y ha generado un creciente descontento social.

Con esta medida, la administración del presidente Rodrigo Paz avanza en sus reformas económicas, que incluyen la eliminación total de los subsidios a los combustibles, considerados como uno de los factores que contribuyen a la crisis actual. La falta de gasolina y diésel ha llevado a un estallido social caracterizado por 53 días de protestas entre junio y julio, donde se registraron cortes de ruta en varias ciudades, incluido La Paz. Estas manifestaciones surgieron en rechazo al aumento de precios de los alimentos y en demanda de la renuncia del presidente, quien asumió el cargo hace nueve meses. Para contener la situación, Paz decretó el estado de excepción.

Una de las principales razones detrás de la eliminación del subsidio es que Bolivia depende en gran medida de las importaciones de diésel. Mantener un subsidio para todos los sectores se ha vuelto financieramente insostenible debido al agotamiento de las reservas internacionales. Cobrar un precio real a las grandes industrias busca aliviar la presión sobre las finanzas del Estado.

Desde el lunes, el precio del diésel ha aumentado de 0,85 a 1,56 dólares por litro, lo que representa un incremento del 83% para empresas corporativas, exportadores, compañías mineras y la gran industria. El ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, explicó que el objetivo es reordenar la economía, mejorar el abastecimiento y corregir las distorsiones de precios.

A pesar de la eliminación del subsidio al diésel, la gasolina, que es esencial para el transporte público, mantendrá su subvención. Esta decisión se produce ocho meses después de una primera reducción del subsidio estatal a la gasolina y al diésel importado, que alcanzó el 86% para el diésel y el 56% para la gasolina. El gobierno ha pospuesto hasta diciembre un nuevo ajuste en el precio de la gasolina.

El gobierno sostiene que al eliminar los subsidios a los combustibles para grandes industrias y aumentar los precios, se busca desincentivar un mercado negro donde el diésel se vende a más del doble del precio oficial. Según el ministro de Hidrocarburos, Marcelo Blanco, este ajuste es parte de un esfuerzo por "sincerar la economía, frenar el contrabando y garantizar el abastecimiento".

La efectividad de la medida dependerá de la capacidad del gobierno para prevenir el desvío de diésel subvencionado, un problema que ha sido persistente debido a la corrupción en la petrolera estatal. A pesar de la crítica situación, el presidente Paz ha logrado acuerdos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por 1.900 millones de dólares en créditos, además de otros organismos financieros, para estabilizar la economía tras años de un fuerte control estatal.

La caída en las exportaciones de gas ha privado al Estado de una fuente vital de dólares, lo que ha contribuido a la crisis de importación de gasolina y diésel. Recientemente, el gobierno alcanzó acuerdos con sectores privados de Santa Cruz, el motor agroindustrial del país, para importar crudo y refinarlo localmente con el fin de reducir costos y mejorar el abastecimiento.