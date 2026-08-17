En vivo

Viva la Radio

Raúl y Geo

Argentina

En vivo

Viva la Radio

Lucas Correa

Rosario

En vivo

Viva la Radio Santa Fe

Matías Arrieta

Santa Fe

En vivo

Fire Time Recargado

Ushuaia

En vivo

Horario corrido

Flavia Dellamaggiore

En vivo

La Cadena del Gol

Mauricio y Celeste

En vivo

Lista manija

Radio

Podcast

Amamos Argentina

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Mundo

El legado de Hayden Panettiere: homenaje de estrellas tras su muerte a los 36 años

La actriz Hayden Panettiere, conocida por sus papeles en 'Heroes' y 'Nashville', fue recordada por figuras como Viola Davis y Melissa Barrera tras su fallecimiento a los 36 años.

17/08/2026 | 13:30Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Hayden Panettiere es recordada por Viola Davis, Selma Blair y Melissa Barrera

FOTO: Hayden Panettiere es recordada por Viola Davis, Selma Blair y Melissa Barrera

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

La actriz Hayden Panettiere fue homenajeada por varias celebridades después de su fallecimiento, ocurrido el domingo a los 36 años. Panettiere ganó notoriedad por su papel en la serie de NBC "Heroes" y por su participación en la exitosa serie musical "Nashville". A lo largo de su vida, compartió abiertamente sus luchas con el alcohol y la depresión posparto, lo que la llevó a un retiro de la actuación por varios años. Sin embargo, regresó a la pantalla en 2023 con "Scream VI".

Entre las figuras que rindieron tributo a Hayden el lunes, se encontraron las actrices Viola Davis, Melissa Barrera y Bethany Joy Lenz, así como el podcaster Jay Shetty.

Viola Davis, actriz

"Qué talento tan increíble tenías... tan dotada. Julius y yo adoramos trabajar contigo... un alma vieja y sabia con un corazón tan profundo. Ojalá el mundo hubiera tenido más tiempo contigo porque sentía una curiosidad ardiente por saber en quién te estabas convirtiendo. Vi a este hermoso Fénix levantarse de las cenizas. Tus pruebas se convirtieron en tu testimonio, y tu testimonio se convirtió en tu legado. Serás recordada. Descansa bien, Hayden. Envío oraciones de sanación a tu familia, a tu hija y a todos los que te amaron. Que siempre pronuncien tu nombre..." escribió en Instagram.

Bethany Joy Lenz, actriz

"No entiendo cómo esto puede ser real. Todo parecía estar mejorando. Estaba VOLVIENDO a la vida, ¿no? Es demasiado joven y todavía queda mucha vida por delante. Y su hija…. Hayden, estás rodeada de amor. Lo siento por cada momento en que no te escribí o no pregunté cómo estabas. Esto no puede ser real" — publicó en Instagram.

Kelly Osbourne, presentadora de televisión

"Estoy profundamente triste por la pérdida de alguien que significó tanto para mí. Nos entendíamos de una manera que pocos realmente pueden: reconociendo lo difícil que es crecer bajo los reflectores y lo aislante que puede sentirse incluso cuando estás rodeada de tanta gente" — expresó en Instagram.

Ashlee Simpson, música

"Estoy profundamente triste por la noticia del fallecimiento de Hayden Panettiere. Descansa en paz, Hayden. Te extrañaremos muchísimo" — compartió en Instagram.

Selma Blair, actriz

"Te amo. No te vayas. No te vayas. Por favor. Por favor" — escribió en Instagram.

Melissa Barrera, actriz

"Descansa en paz, dulce Hayden" — publicó en Instagram.

David Arquette, actor

"Te amo, Hayden" — expresó en Instagram.

Rosie O’Donnell, actriz

"Oh, Dios mío — destrozada #hayden — " comentó en Instagram.

Sindicato SAG-AFTRA

"Lamentamos el repentino fallecimiento de Hayden Panettiere. Actriz infantil, la larga carrera de Hayden en televisión y cine incluyó papeles memorables en ‘Heroes’, ‘Nashville’ y más. Nuestros corazones están con su hija, su familia, sus amigos y sus fans" — publicó en X.

Lectura rápida

¿Qué sucedió con Hayden Panettiere?
Falleció a los 36 años, generando homenajes de sus colegas.

¿Quiénes recordaron a Hayden?
Actrices como Viola Davis, Melissa Barrera y Selma Blair le rindieron tributo.

¿Qué papel la hizo famosa?
Su actuación en "Heroes" y su participación en "Nashville" fueron clave en su carrera.

¿Cómo enfrentó sus problemas?
Habló abiertamente sobre sus luchas con el alcohol y la depresión posparto.

¿Qué legado dejó?
Su vida y carrera continúan inspirando a otros, especialmente en temas de salud mental.

[Fuente: AP]

Lo más visto

Mundo

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf