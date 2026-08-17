El legado de Hayden Panettiere: homenaje de estrellas tras su muerte a los 36 años

La actriz Hayden Panettiere fue homenajeada por varias celebridades después de su fallecimiento, ocurrido el domingo a los 36 años. Panettiere ganó notoriedad por su papel en la serie de NBC "Heroes" y por su participación en la exitosa serie musical "Nashville". A lo largo de su vida, compartió abiertamente sus luchas con el alcohol y la depresión posparto, lo que la llevó a un retiro de la actuación por varios años. Sin embargo, regresó a la pantalla en 2023 con "Scream VI".

Entre las figuras que rindieron tributo a Hayden el lunes, se encontraron las actrices Viola Davis, Melissa Barrera y Bethany Joy Lenz, así como el podcaster Jay Shetty.

Viola Davis, actriz

"Qué talento tan increíble tenías... tan dotada. Julius y yo adoramos trabajar contigo... un alma vieja y sabia con un corazón tan profundo. Ojalá el mundo hubiera tenido más tiempo contigo porque sentía una curiosidad ardiente por saber en quién te estabas convirtiendo. Vi a este hermoso Fénix levantarse de las cenizas. Tus pruebas se convirtieron en tu testimonio, y tu testimonio se convirtió en tu legado. Serás recordada. Descansa bien, Hayden. Envío oraciones de sanación a tu familia, a tu hija y a todos los que te amaron. Que siempre pronuncien tu nombre..." escribió en Instagram.

Bethany Joy Lenz, actriz

"No entiendo cómo esto puede ser real. Todo parecía estar mejorando. Estaba VOLVIENDO a la vida, ¿no? Es demasiado joven y todavía queda mucha vida por delante. Y su hija…. Hayden, estás rodeada de amor. Lo siento por cada momento en que no te escribí o no pregunté cómo estabas. Esto no puede ser real" — publicó en Instagram.

Kelly Osbourne, presentadora de televisión

"Estoy profundamente triste por la pérdida de alguien que significó tanto para mí. Nos entendíamos de una manera que pocos realmente pueden: reconociendo lo difícil que es crecer bajo los reflectores y lo aislante que puede sentirse incluso cuando estás rodeada de tanta gente" — expresó en Instagram.

Ashlee Simpson, música

"Estoy profundamente triste por la noticia del fallecimiento de Hayden Panettiere. Descansa en paz, Hayden. Te extrañaremos muchísimo" — compartió en Instagram.

Selma Blair, actriz

"Te amo. No te vayas. No te vayas. Por favor. Por favor" — escribió en Instagram.

Melissa Barrera, actriz

"Descansa en paz, dulce Hayden" — publicó en Instagram.

David Arquette, actor

"Te amo, Hayden" — expresó en Instagram.

Rosie O’Donnell, actriz

"Oh, Dios mío — destrozada #hayden — " comentó en Instagram.

Sindicato SAG-AFTRA

"Lamentamos el repentino fallecimiento de Hayden Panettiere. Actriz infantil, la larga carrera de Hayden en televisión y cine incluyó papeles memorables en ‘Heroes’, ‘Nashville’ y más. Nuestros corazones están con su hija, su familia, sus amigos y sus fans" — publicó en X.