Los programas de los colegios especiales son evaluados bajo los mismos criterios que el resto

Cadena 3 ha decidido que los programas desarrollados por escuelas especiales de todo el país sean evaluados bajo los mismos criterios usados para el resto de los participantes.

Esa delicada tarea está a cargo de periodistas especializadas en el tratamiento de las discapacidades. Ellas son Flavia Irós y Bárbara Anderson, periodistas de Cadena 3 que lideran espacios de comunicación inclusiva.

Así lo definió Flavia Irós: “Todas las escuelas especiales del país van a competir bajo el mismo marco reglamentario, con los mismos criterios de evaluación que el resto de los participantes. Es una decisión metodológica que no es un descuido, sino que es una declaración de principios para reconocer la capacidad y el potencial de los estudiantes, evitando caer en cualquier sesgo paternalista que menoscabe el valor de cada producción. Hablar de igualdad no es evaluar a todos de la misma manera. Eso es un paradigma que hoy, por suerte, se está aplicando. Es hablar de oportunidades reales. El objetivo del aprendizaje o la competencia que se evalúa no es un prefijo deshabilitante. Cuando se habla de discapacidad, ese prefijo que ya estamos tratando de mover en el nuevo paradigma. En este concurso hablamos de capacidades. No de diagnósticos ni de porcentuales. Hablamos de identificación, de desafíos, de procesos interesantes, de talentos que vamos a destacar”.

Irós añadió: “Es muy valorable encarar de esta manera el concurso porque estamos hablando de principios de oportunidad, de dignidad de derechos y de equidad, valorando la capacidad de cada ser humano. Es muy importante porque el propósito de adecuar la evaluación a las posibilidades de las personas. Acá no se trata de dar una ventaja competitiva. No se trata de exigir desde el desconocimiento, sino de evaluar con los mismos criterios de calidad radiofónica, pero a través de una mirada especializada que entienda el contexto de producción. No es menor complejidad, esto hay que aclararlo, sino que es adaptar y no facilitar, con un enfoque empático y justo, y con una evaluación equitativa. No estamos hablando de facilitar sino de adaptar, de dar herramientas para que todos puedan hacer lo mismo pero acorde a sus capacidades. Ese es el eje”.

Cadena 3 concibe el concurso Sueños de Radio como un espacio de participación plena, donde las escuelas especiales de todo el país compiten bajo el mismo marco reglamentario y los mismos criterios generales de evaluación que el resto de las instituciones.

Garantizar la igualdad de condiciones requiere, paradójicamente, una atención diferenciada en el proceso de escucha. Por ello, la evaluación de estos programas no se deja al azar de un jurado general, sino que se confía a referentes especializados en discapacidad.

Su conocimiento probado en la materia les permite identificar las virtudes técnicas, narrativas y expresivas de los proyectos.

Saben leer el esfuerzo, el proceso pedagógico y los logros comunicacionales detrás de cada pieza radial, adecuando la interpretación de la grilla de evaluación a las posibilidades reales de los participantes.

El jurado seleccionado no sólo destaca por su trayectoria profesional, sino por liderar iniciativas activas que promueven la igualdad y la empatía. Esto asegura que la evaluación se transforme en un proceso de devoluciones constructivas. Se busca ponderar el impacto del formato radial como herramienta de inclusión, autonomía y expresión para los alumnos de escuelas especiales.

La intervención de un jurado idóneo valida que la inclusión es real, profesional y basada en el respeto absoluto a los derechos culturales y de expresión de las personas con discapacidad.

Los colegios especiales que participan de Sueños de Radio son los siguientes:

• Escuela Especial Recuperadora Pablo VI, Villa Nueva (Córdoba)

• Instituto Privado Especial Apadim, San Francisco (Córdoba)

• Instituto San José Modalidad Especial, Berrotarán (Córdoba)

• Escuela de Educación Especial 501 Nair Patalagoyti, Ayacucho (Buenos Aires)

• Escuela de Educación Especial 501 Hellen Keller, San Andrés de Giles (Buenos Aires)

• Escuela de Educación Especial 502 Ernesto Tetamantti, San Pedro (Buenos Aires)

• Escuela Especial de Asís, Berazategui (Buenos Aires)

• Escuela Especial 502, Balcarce (Buenos Aires)

• Centro Privado de Educación Especial, de Comodoro Rivadavia (Chubut)

• Escuela de Educación Integral 11 Remedios Escalada de San Martín, Crespo (Entre Ríos)

Recta final

La tercera edición de Sueños de Radio está definitivamente en la recta final.

Se inscribieron 1.300 equipos y se involucraron más de 11 mil estudiantes y 600 docentes de 400 colegios secundarios de todas las provincias del país.

Los evaluadores y los jurados están trabajando para definir los finalistas de cada categoría. Y en octubre se harán las ceremonias de premiación en Córdoba, Ciudad de Buenos Aires y Santa Fe, donde se anunciarán los ganadores.

Desde 2024, Sueños de Radio se consolidó como una experiencia educativa y comunicacional que conecta a estudiantes de distintos puntos de Argentina a través de la producción radiofónica. El concurso promueve habilidades vinculadas a la expresión oral, la escritura, la investigación y el trabajo colaborativo dentro del aula.

Este año, el programa educativo propone cinco categorías: Periodismo; Radioteatro; Folklore y músicas regionales; Bandas de garaje: rock y pop, y Grupos corales.

En 2026, el programa educativo cambió totalmente de escala porque Cadena 3 Argentina decidió eliminar el límite poblacional de las convocatorias anteriores. Ahora pueden participar todas las escuelas secundarias del país, públicas y privadas, sin importar el tamaño de las localidades y ciudades donde están instaladas.

Figuras de altísimo reconocimiento son los principales integrantes del jurado: la cantante Soledad Pastorutti, el cineasta Juan José Campanella, el periodista Lalo Mir, el director de orquesta Sergio Feferovich y el productor de espectáculos José Palazzo, entre otros.

Como en las ediciones anteriores, los colegios ganadores se adjudicarán equipos digitales de radio completos: consola, micrófonos, auriculares y procesadores. También –por primera vez- recibirán plazas de calistenia y viajes especiales para las ceremonias de reconocimiento.

La edición 2026 cuenta con el acompañamiento de Sancor Seguros, Urquiza, Fundación Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias de Córdoba, Cruci, Solans Hoteles, y Naldo, un amigo de la casa, patrocinantes que renuevan su compromiso con la educación, la cultura y el desarrollo federal.

Su apoyo consolida a Sueños de Radio como un programa sostenible en el tiempo y reafirma la importancia de que el sector privado acompañe iniciativas que potencian el talento joven en todo el país.