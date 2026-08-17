Trasladarán a la cárcel de varones al preso que cambió de género y abusó de otras detenidas

FOTO: Autorizaron el traslado de una interna trans a un sector diferenciado de Bouwer.

La Cámara Cuarta del Crimen de Córdoba autorizó el traslado de Gabriela Nahir Fernández a un sector de alojamiento diferenciado del Complejo Carcelario Nº 1 "Reverendo Padre Francisco Luchesse", en Bouwer.

La decisión fue adoptada luego de un pedido formulado por la jefa del Servicio Penitenciario de Córdoba y tendrá carácter "provisorio, transitorio y extraordinario". Fernández será alojada individualmente en el Centro de Alojamiento Diferenciado Nº 1 (CAD 1) y permanecerá bajo custodia mixta, integrada por personal femenino y masculino.

Según consta en la resolución judicial, la interna se encontraba en el Anexo Sala B del Establecimiento Penitenciario Nº 3 para mujeres. La autoridad penitenciaria sostuvo que su permanencia allí había generado reiterados conflictos, riesgos para las demás internas y dificultades operativas para el personal.

El informe incorporado al expediente también menciona distintas denuncias e imputaciones por presuntos ataques sexuales cometidos dentro de la cárcel. En uno de esos casos, según el documento, una interna habría quedado embarazada. Además, se habían dispuesto medidas de resguardo y prohibiciones de acercamiento.

Se trata de imputaciones que se encuentran bajo investigación y no implican, por sí mismas, una condena.

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• Los fundamentos de la Cámara

El tribunal consideró que el traslado resulta necesario para resguardar la integridad de Fernández, del resto de la población carcelaria y de los agentes penitenciarios.

La resolución señala que el CAD 1 es actualmente el único espacio diferenciado que se encuentra operativo en la provincia. El centro previsto para mujeres, denominado CAD 3, todavía está en construcción.

Por esa razón, Fernández permanecerá en una celda individual y sin contacto físico con la población masculina. La medida se mantendrá hasta que esté habilitado el nuevo establecimiento o se disponga de otro espacio adecuado.

Los camaristas también autorizaron una custodia mixta. De acuerdo con el Servicio Penitenciario, en procedimientos anteriores se habrían registrado lesiones entre el personal que intervino en su guarda.

Como respaldo normativo, la Cámara mencionó el Decreto nacional 61/2025, la Resolución provincial 284/2025 y la normativa que creó los centros de alojamiento diferenciado.

El fallo indicó que Fernández tenía registrado el género masculino cuando ingresó al sistema penitenciario, en septiembre de 2016, y que completó el cambio registral de identidad en julio de 2025. También remarcó que la normativa habilita excepciones al alojamiento conforme a la identidad autopercibida cuando existe un riesgo acreditado para otras personas privadas de libertad.

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• La postura de Gestión Penitenciaria

La secretaria de Gestión Penitenciaria de Córdoba, Nadia Fernández, valoró positivamente la decisión judicial y afirmó que coincide con el criterio sostenido por la actual administración.

"Ratifica el criterio que esta gestión ha sostenido de manera consistente: la ubicación de las personas privadas de libertad debe definirse sobre la base de una evaluación integral del perfil criminológico y del riesgo que cada caso representa para la integridad de la población carcelaria, y no exclusivamente en función de la identidad de género autopercibida", expresó la funcionaria.

La resolución, fechada el 14 de agosto, fue firmada por los vocales de Cámara Enrique Berger y Luis Miguel Nassiz. El tribunal ordenó comunicar la medida al Servicio Penitenciario para concretar el traslado.

Informe de Juan Federico.