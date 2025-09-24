Se percibía mujer, la cambiaron de cárcel e irá a juicio por abusar de 7 presas

FOTO: El caso ocurrió en la cárcel de mujeres de Bouwer. (Foto: ilustrativa/archivo)

Una persona detenida, identificada como Gabriela Nahir Fernández, pero registrada legalmente como Gabriel Fernández, enfrentará un juicio por el abuso sexual de siete mujeres en la cárcel de mujeres de Bouwer, en la provincia de Córdoba.

El caso, elevado por el fiscal de delitos sexuales Juan Ávila Echenique, reavivó el debate sobre la aplicación de la ley de identidad de género en el sistema penitenciario y su posible uso indebido.

Fernández ingresó al sistema penitenciario en 2016 como Gabriel, acusado de violencia de género. En 2018, mientras cumplía condena en la cárcel de Bouwer, expresó su autopercepción como mujer y solicitó el traslado a una cárcel femenina, iniciando un trámite en Anses para cambiar su documento de identidad, que nunca se completó. A pesar de ello, fue trasladado al penal de mujeres, donde ocurrieron los presuntos abusos.

El fiscal Ávila Echenique acusó a Fernández de abuso sexual reiterado y abuso sexual gravemente ultrajante contra siete detenidas. Según la investigación, Fernández, con contextura física masculina, asumió un rol de poder en el pabellón, siendo señalado como el "jefe". Entre los cargos, se le atribuye haber embarazado a una detenida y transmitirle sífilis.

También están acusadas Ingrid Roxana Florindo y Rocío Belén Montoya como "probables coautoras penalmente responsables de los delitos de abuso sexual con acceso carnal por la introducción de objetos análogos", en compañía de Fernández.

El caso tomó relevancia nacional cuando la exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, lo citó para impulsar un decreto que prohíbe traslados penitenciarios basados en autopercepción de género si el documento al momento del delito indica otro sexo. Este decreto fue adoptado por el Ministerio de Justicia de Córdoba, según el boletín oficial.

En 2020, Fernández obtuvo libertad condicional y volvió a identificarse como Gabriel, viviendo con su pareja, quien lo denunció nuevamente por violencia familiar en 2023. Tras su reingreso al sistema penitenciario, fue enviado a la cárcel de mujeres de Bouwer, a pesar de no haber completado el cambio de identidad en su DNI.

El juez de ejecución penal, Facundo Moyano Centeno, validó su autopercepción como mujer, desestimando las sospechas de fraude planteadas por el juez de familia Sebastián García Amuchastegui.

Desde octubre de 2024, Fernández permanece aislado en la cárcel de mujeres, sin contacto con otras detenidas, a la espera del juicio. El caso destapó otras situaciones similares, con al menos cuatro personas que, tras declararse mujeres, solicitaron traslados a cárceles femeninas, generando cuestionamientos sobre la implementación de la ley de identidad de género en el ámbito penitenciario.

Informe de Juan Federico.