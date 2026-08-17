Groq recauda 350 millones de dólares y se transforma en proveedor de neocloud

Groq logró recaudar 350 millones de dólares en una ronda de financiamiento, mientras continúa su transformación de fabricante de chips de inteligencia artificial a un proveedor de servicios de neocloud, ofreciendo potentes GPU e infraestructura para IA.

El capital, liderado por la firma de inversión Disruptive y con participación planificada de Nvidia, valora a la empresa en 3.5 mil millones de dólares. Esta cifra es inferior a los 6.9 mil millones que Groq alcanzó en septiembre pasado, poco antes de que Nvidia contratara a su fundador y CEO, Jonathan Ross, junto con otros talentos destacados en un acuerdo de licencia.

Un portavoz de la compañía declaró a TechCrunch que, a pesar de la diferencia en la valoración, no consideran que se trate de una ronda a la baja, sino más bien de establecer una nueva valoración para la "versión post-acuerdo de licencia de Nvidia".

Groq se enfocaba en desarrollar sus propios chips, llamados LPUs (unidades de procesamiento de lenguaje), para competir con Nvidia en el área de inferencia, que es el tipo de computación necesaria para ejecutar cargas de trabajo de IA en tiempo real. Tras la pérdida de su equipo estrella, Groq cambió su enfoque de ser un fabricante puro de chips de IA a convertirse en un proveedor de nube y centros de datos que opera sistemas de Nvidia, convirtiéndose así en un cliente de la misma.

En junio, Groq recaudó 650 millones de dólares para iniciar su transformación. La empresa tiene la intención de aumentar su capacidad de 54 megavatios a más de 200 megavatios para 2027.

Actualmente, Groq opera 13 centros de datos en América del Norte, Europa, Medio Oriente y Asia-Pacífico, sirviendo a más de 6 millones de desarrolladores, empresas y compañías nativas de IA. La compañía afirma que los nuevos fondos apoyarán a "aquellos que buscan utilizar clústeres medianos y grandes de computación acelerada por Nvidia para entrenamiento e inferencia".

"Estamos construyendo a Groq como la nube de inferencia de IA líder en el mundo", afirmó Alex Davis, presidente de Groq y CEO de Disruptive, en un comunicado. "La inferencia, sin duda, se convertirá en la capa más grande y crítica de la infraestructura de IA".

Aunque la demanda de inferencia es alta a medida que las empresas escalan las cargas de trabajo de IA, sigue siendo una incógnita si los neoclouds serán un negocio lo suficientemente rentable como para proporcionar retornos sobre su considerable inversión a largo plazo. CoreWeave reportó un fuerte crecimiento de ingresos en el segundo trimestre y recientemente aseguró contratos importantes, incluidos los de Meta y Anthropic. Sin embargo, los inversores siguen preocupados por los altos gastos de capital de la compañía, su fuerte dependencia de la deuda y su capacidad para convertir el crecimiento en flujo de efectivo libre.

Las finanzas de Groq aún son privadas, pero su pivote coloca a la empresa directamente dentro del ecosistema de infraestructura de IA de Nvidia. Esa relación no es exactamente única entre los neoclouds en la actualidad. Nvidia suministra las GPU que impulsan nubes de CoreWeave, Lambda y Nebius, mientras también invierte miles de millones en algunas de esas compañías mientras compiten por construir más capacidad.

TechCrunch se ha puesto en contacto con Groq para obtener más información.