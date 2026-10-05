Etched Fields recibe ofertas de inversión que duplican su valoración a más de 40 mil millones de dólares

Etched Fields, una startup de chips de inteligencia artificial, comenzó a recibir ofertas de inversión que duplican su valoración a más de 40 mil millones de dólares, solo un par de meses después de haber recaudado 700 millones de dólares a una valoración de 21 mil millones de dólares. Fuentes cercanas a la empresa confirmaron que están evaluando propuestas de inversores de alto perfil, así como de financiadores menos conocidos.

Las conversaciones sobre esta nueva ronda de financiación están en etapas iniciales, lo que significa que los términos podrían cambiar. Etched no ha realizado comentarios al respecto.

A pesar de la rapidez con la que se desarrollan estas negociaciones, la compañía está enfocada en un segmento costoso de la industria de IA, que implica la construcción de sistemas de hardware completos alimentados por sus propios chips. Según las fuentes, si logran recaudar una cantidad similar a la de su última ronda, esto podría proporcionar a Etched un margen de maniobra de hasta 3.5 años.

La razón por la que los capitalistas de riesgo están tan interesados en Etched radica en su potencial para desafiar a Nvidia. La firma de comercio cuantitativo Jane Street, que lideró la última ronda de financiación, también se convirtió en cliente al recibir un sistema temprano. Etched anunció en julio que ya había asegurado 1 mil millones de dólares en pedidos de clientes, incluido el de Jane Street, después de fabricar su chip de prueba en una fábrica de TSMC este verano.

El cofundador y COO Robert Wachen explicó que el entusiasmo de los inversores se debe a que Etched ha diseñado dos nuevos componentes desde cero para acelerar el proceso de inferencia, que es la computación que ocurre después de que un usuario envía un prompt. La compañía asegura que sus chips pueden procesar más tokens más rápido y a un costo menor que los de Nvidia. Esto resulta atractivo para Jane Street, donde una ventaja microscópica en velocidad puede generar enormes beneficios.

Además, Etched ha impresionado a los inversores al atraer ingenieros de Nvidia, con aproximadamente el 15% de su plantilla de 400 personas habiendo trabajado previamente en el gigante de los chips, según el Wall Street Journal.

La startup también opera un nuevo centro de datos de 10 megavatios en Silicon Valley y ha establecido una instalación en Taiwán para coordinar la producción cerca de TSMC.

Los cofundadores Gavin Uberti y Chris Zhu se conocieron en un curso avanzado de matemáticas en Harvard, mientras que Wachen fue compañero de cuarto de Uberti. Todos decidieron abandonar la universidad para dedicarse a la empresa.

Etched tiene un historial de rondas de financiación rápidas y saltos significativos en valoraciones. En julio, la startup anunció una ronda de 300 millones de dólares a una valoración de 10.3 mil millones de dólares, y en septiembre, otra ronda de 700 millones de dólares a 21 mil millones de dólares. Estas rondas consecutivas de financiación, que actúan como una sola financiación dividida en dos tramos con valoraciones separadas, se están volviendo cada vez más comunes entre las startups más destacadas.