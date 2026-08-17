Banco de Alimentos Córdoba lanza un programa de apoyo a comedores y merenderos

La Fundación Banco de Alimentos Córdoba lanzó “Apadriná un comedor”, un programa destinado a apoyar el trabajo comunitario de los comedores y merenderos que integran su red de beneficiarios.

La iniciativa busca sumar a personas y empresas interesadas en realizar aportes económicos periódicos para facilitar el acceso de las organizaciones sociales a los alimentos que la entidad entrega mensualmente.

Desde 2002, el Banco de Alimentos Córdoba trabaja para reducir la inseguridad alimentaria mediante la recuperación de productos aptos para el consumo que, de otro modo, serían descartados. Luego, los distribuye entre distintos espacios comunitarios.

Actualmente, unos 481 comedores y merenderos forman parte de su red. En total, asisten a cerca de 55.400 personas en situación de vulnerabilidad social y económica.

Cada combo distribuido pesa aproximadamente 170 kilos e incluye alimentos secos, lácteos, granos, huevos, frutas y verduras. Sin embargo, desde la Fundación estimaron que esa cantidad cubre apenas el 40% de las necesidades de las organizaciones para prestar el servicio alimentario.

Como el modelo de los bancos de alimentos se basa en el trabajo conjunto, cada organización realiza una contribución solidaria cercana a los $75.000 por combo. Ese dinero permite sostener las tareas de recepción, almacenamiento, logística y distribución de las donaciones.

No obstante, ante la situación socioeconómica actual, numerosos comedores y merenderos tienen dificultades para afrontar esa contribución y los gastos de transporte necesarios para retirar los productos. En ese contexto, el programa de padrinazgo apunta a brindarles previsibilidad y estabilidad.

Apadrinar un comedor consiste en realizar un aporte periódico al Banco de Alimentos Córdoba para ayudar a cubrir esos costos. De esta manera, las organizaciones podrán planificar sus actividades y mantener la asistencia a niños, adolescentes, adultos mayores y familias.

El programa ofrece dos modalidades de colaboración mensual: un aporte de $75.000, equivalente a un combo de 170 kilos, o uno de $150.000, destinado a cubrir dos combos de igual peso. También podrán efectuarse contribuciones trimestrales o anuales.

El dinero será depositado o transferido directamente a la Fundación, que se encargará de administrarlo y asignarlo al comedor o merendero correspondiente.

El padrinazgo se formalizará mediante la firma de un convenio. Quienes participen podrán visitar la organización apadrinada, compartir actividades con sus beneficiarios y recibirán un certificado, un recibo tipo C en concepto de donación y un informe mensual.

Además, las personas o empresas colaboradoras contarán con un espacio destacado en el sitio web y las redes sociales de la Fundación.

Link para inscripciones: bancodealimentoscba.org.ar/apadrina/