Caso Cecilia Lescano: investigan si el crimen fue planificado para impresionar a una adolescente

La investigación por el femicidio de Cecilia Emilse Lescano, la adolescente de 16 años atacada en julio en la localidad correntina de Alvear, incorporó nuevos elementos que fortalecen la hipótesis de un homicidio planificado y de un posterior intento por simular un suicidio.

Por el hecho se encuentra acusado un compañero de colegio de la misma edad, actualmente alojado en un instituto para menores de la capital provincial. El adolescente negó las acusaciones y la Justicia intenta establecer si actuó solo o contó con la colaboración de otra persona.

El caso ocurrió durante la madrugada del 16 de julio. Cecilia había pedido permiso a su padre para quedarse a dormir en la casa de una amiga cuando recibió el llamado del joven, quien le propuso encontrarse en una plaza de Alvear.

Las cámaras de seguridad registraron a ambos caminando cerca de 15 cuadras hasta la zona de la antigua estación ferroviaria, un lugar habitualmente frecuentado por adolescentes. Allí, según la reconstrucción judicial, la joven fue atacada con un cuchillo y sufrió una profunda herida en el cuello que le afectó la tráquea.

Pese a la gravedad de la lesión, Cecilia logró caminar alrededor de 100 metros y pedir auxilio en una vivienda cercana. Fue trasladada a un centro de salud, pero los médicos no pudieron salvarla debido a la profundidad de la herida y a la importante pérdida de sangre.

• Una sustancia en el organismo

La autopsia también detectó en la sangre de la víctima una sustancia con efecto relajante. Los investigadores sospechan que se la habrían suministrado antes del ataque para reducir su capacidad de defensa.

Ese hallazgo abrió nuevas líneas dentro de la causa, debido a que la sustancia no habría sido encontrada durante el allanamiento realizado en el domicilio del acusado. La Fiscalía busca determinar cómo fue conseguida y si otra persona intervino en la preparación del hecho.

La investigación está a cargo del fiscal de Santo Tomé, Facundo Cabral, quien analiza conversaciones digitales que, de acuerdo con fuentes vinculadas al expediente, mostrarían que el ataque habría sido planificado con anterioridad.

Entre esos intercambios aparecen mensajes atribuidos al acusado y dirigidos a su novia, también adolescente. La hipótesis investigativa sostiene que el joven le habría anticipado su intención de atacar a Cecilia después de una pelea que ambas habían mantenido en el colegio.

La Justicia intenta establecer cuánto sabía la adolescente sobre esos planes y si tuvo alguna participación concreta. Una de las líneas que se analiza es que el acusado habría cometido el ataque para impresionarla.

• El intento de simular un suicidio

Otro elemento central es la presunta manipulación del teléfono de Cecilia. Según la reconstrucción, después del ataque el joven habría tomado el celular de la víctima y enviado a una amiga un mensaje de despedida, haciéndose pasar por ella.

Ese mensaje orientó inicialmente el caso hacia la posibilidad de un suicidio. Los investigadores consideran que el acusado conocía un antecedente de autoagresión que Cecilia había atravesado tiempo atrás y que habría utilizado esa información para hacer verosímil la maniobra.

Posteriormente, el teléfono fue descartado a unas tres cuadras del lugar del ataque. La Policía logró localizarlo tres días después mediante el registro de las antenas, ya que el dispositivo todavía emitía señal.

Al examinarlo, los peritos advirtieron que varios mensajes habían sido eliminados. Sin embargo, lograron determinar que el adolescente había contactado a Cecilia durante aquella noche.

Las cámaras también habrían registrado al joven cuando regresaba caminando horas después del ataque. Al declarar inicialmente, negó haber visto a la víctima, una afirmación que, según los investigadores, profundizó las sospechas en su contra.

La Fiscalía sigue reuniendo pruebas para reconstruir lo ocurrido y determinar las responsabilidades de cada una de las personas bajo investigación. Por tratarse de adolescentes, el expediente se tramita dentro del régimen penal juvenil y con las restricciones correspondientes para proteger su identidad.

Informe de Juan Federico.