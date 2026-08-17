Nvidia destina $1.5 mil millones a desarrollador de centros de datos de SoftBank para OpenAI

Nvidia anunció el lunes que destinará $1.5 mil millones a SB Energy, un desarrollador de centros de datos vinculado a SoftBank y OpenAI. Esta inversión garantiza que Nvidia será el único proveedor de infraestructura de cómputo en el centro de datos Ports-Pike, ubicado cerca de Cincinnati, Ohio.

Además, Nvidia proporcionará hasta $105 mil millones en créditos para ayudar a construir la instalación, que podría escalar desde una capacidad inicial de 4.25 gigavatios hasta 8 gigavatios, según documentos presentados por la compañía ante la SEC.

Los actuales inversores de SB Energy incluyen a SoftBank y OpenAI. Anteriormente, SoftBank poseía acciones de Nvidia por un valor de $5.8 mil millones, que vendió en noviembre para financiar otras inversiones en inteligencia artificial.

El desarrollador de centros de datos y energía construirá una planta de energía de gas natural de 9.2 gigavatios en el sitio, que es propiedad del Departamento de Energía de EE.UU.. Este lugar anteriormente enriquecía uranio para el arsenal nuclear estadounidense y para submarinos de la Marina de EE.UU..

Se espera que la planta de energía cueste $33 mil millones. Este elevado monto refleja el aumento de los costos de construcción de plantas de energía de gas natural, que han aumentado un 66% en los últimos dos años, según BloombergNEF.

Para cuando se completen la planta de energía de SB Energy y otras similares, competirán por el gas natural con los mercados de exportación, lo que podría triplicar los precios del gas natural en algunas partes del país.