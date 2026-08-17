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El brote de ébola en Congo supera los 2.300 fallecidos y se convierte en el más letal de su historia

El brote de ébola en la República Democrática del Congo ha provocado 2.325 muertes, superando el récord previo de 2.299. Se reportan 4.945 casos confirmados de la enfermedad.

17/08/2026 | 13:51Redacción Cadena 3

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Más de 1.350 muertos por ébola en el Congo.

FOTO: Más de 1.350 muertos por ébola en el Congo.

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Buenos Aires, 17 agosto (NA) — La situación del brote de ébola en la República Democrática del Congo se ha tornado crítica, ya que ha causado la muerte de 2.325 personas, superando así el récord anterior de 2.299 fallecidos que se registró entre 2018 y 2020, según los datos proporcionados por el gobierno el lunes.

Las muertes han sido reportadas entre 4.945 casos confirmados de la enfermedad, la cual se transmite a través de fluidos corporales infectados y puede provocar síntomas severos como fiebre, vómitos, diarrea y, en casos graves, hemorragias internas y externas, según lo indicado por el sitio DW y la Agencia Noticias Argentinas.

Las Naciones Unidas han señalado que este brote "es el de mayor crecimiento registrado hasta la fecha", con una frecuencia alarmante de una muerte cada media hora en el país.

A nivel histórico, este brote es el segundo más letal, solo detrás del brote que afectó a África Occidental entre 2014 y 2016, donde se registraron 28.616 casos y 11.310 muertes en países como Guinea, Liberia y Sierra Leona, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud.

El brote actual, que es el decimoséptimo en la República Democrática del Congo, es provocado por la especie Bundibugyo del virus del Ébola.

Es importante destacar que actualmente no existen vacunas ni tratamientos aprobados para combatir esta enfermedad, lo que agrava la crisis sanitaria. Según los datos del gobierno, la tasa de letalidad —que representa la proporción de muertes entre los casos confirmados— ha aumentado de alrededor del 20% a principios de junio a un alarmante 46% en la actualidad. Esto indica que casi uno de cada dos casos confirmados resulta en la muerte del paciente.

Lectura rápida

¿Qué está ocurriendo en Congo?
Un brote de ébola ha causado 2.325 muertes, superando el récord anterior.

¿Cuántos casos se han confirmado?
Se han reportado 4.945 casos confirmados de ébola en el país.

¿Cuál es la tasa de letalidad actual?
La tasa de letalidad ha aumentado al 46%, lo que significa que casi uno de cada dos casos confirmados termina en muerte.

¿Qué tipo de virus está causando el brote?
El brote es provocado por la especie Bundibugyo del virus del Ébola.

¿Cuándo se registró el brote más letal anteriormente?
El brote más letal previo ocurrió en África Occidental entre 2014 y 2016.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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