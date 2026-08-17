De Marcos Juárez a Le Mans: creó su propia marca tras trabajar con Ferrari y Lamborghini

FOTO: Matías Musetta desarrolló su carrera en Italia y participó del proyecto ganador de Ferrari.

Matías Musetta convirtió una pasión nacida durante su infancia en Marcos Juárez en un proyecto automovilístico con proyección internacional. Después de trabajar para algunas de las compañías más prestigiosas del sector y formar parte del equipo que llevó a Ferrari a ganar las 24 Horas de Le Mans, creó Brado Cars, su propia marca de vehículos exclusivos.

El mecánico argentino, de 38 años, reside en Parma, Italia, adonde emigró por primera vez en 2015 con la intención de insertarse en la industria automotriz de alta gama. Aunque comenzó a estudiar Ingeniería Aeroespacial en Buenos Aires, aclaró que no terminó la carrera por dificultades económicas.

Su vínculo con los motores había comenzado mucho antes, cerca del autódromo de Marcos Juárez y de los talleres mecánicos de su barrio. Además, cursó sus estudios secundarios en la escuela técnica Nicolás Avellaneda de esa ciudad.

"Desde chico respiré ese ambiente. Todo lo que tenía motor me lo imaginaba y le daba forma. Mi sueño siempre fue fabricar mi propio auto", contó Musetta en diálogo con Cadena 3.

Al llegar a Italia, repartió apenas cuatro currículums y recibió una propuesta de la entonces Scuderia Toro Rosso, equipo de Fórmula 1. Allí comenzó a especializarse en materiales compuestos, particularmente en fibra de carbono.

Sin embargo, debió regresar temporalmente a la Argentina para acompañar a su madre durante una enfermedad. Más tarde volvió a Europa y continuó su trayectoria en empresas como Lamborghini y Dallara, además de colaborar en proyectos vinculados con Ferrari y otros fabricantes de vehículos deportivos.

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FOTO: Matías Musetta desarrolló su carrera en Italia y participó del proyecto ganador de Ferrari.

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• El proyecto que llevó a Ferrari a ganar Le Mans

En Dallara, Musetta fue convocado para integrar un reducido equipo técnico encargado del desarrollo y la construcción de la Ferrari 499P, el prototipo con el que la escudería italiana regresó a la máxima categoría de las 24 Horas de Le Mans.

"Mi jefe me dijo que iba a ser uno de los tres técnicos que trabajarían junto con los ingenieros en el desarrollo, la construcción y el montaje del auto", recordó.

Tras aproximadamente un año y medio de trabajo, Ferrari lo invitó a incorporarse al equipo de pista debido al conocimiento integral que tenía del vehículo. Esa experiencia lo llevó a recorrer distintos circuitos internacionales hasta llegar a la edición de 2023 de Le Mans.

La competencia tenía una carga histórica especial: se celebraba el centenario de la tradicional carrera francesa y Ferrari regresaba a la categoría principal después de medio siglo. Finalmente, la marca italiana consiguió la victoria.

"Fue tocar el cielo con las manos. Resultó muy importante para mi carrera y también por todo el sacrificio que había hecho para llegar hasta ahí", expresó Musetta.

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• Brado Cars, el sueño de fabricar un auto propio

Después de varios años de viajes y de trabajar bajo la presión de la alta competencia, el cordobés decidió cambiar el rumbo de su carrera. Buscaba permanecer más tiempo en su casa, donde convive con su pareja, Federica, y aplicar toda la experiencia adquirida a un proyecto personal.

Primero abrió un taller dedicado a la restauración y preparación de automóviles clásicos. Luego retomó una idea que lo acompañaba desde la infancia: fabricar un vehículo propio.

El proyecto comenzó con la transformación de un buggy tradicional. Musetta reemplazó la carrocería de fibra de vidrio por una de fibra de carbono y le incorporó una estética más deportiva y moderna. Lo que había empezado como una actividad para realizar fuera del horario laboral terminó convirtiéndose en Brado Cars.

Para desarrollar el diseño convocó al rosarino Juan Manuel Díaz, un profesional con una extensa trayectoria en Europa y experiencia en compañías como Alfa Romeo y Audi.

El resultado fue el Brado Buggy, un vehículo construido artesanalmente y prácticamente desde cero. Según explicó Musetta, solamente conserva el número de chasis original, mientras que el resto de sus componentes son producidos nuevamente.

Cada unidad cuesta entre 105.000 y 115.000 euros, dependiendo de la configuración elegida. El comprador participa en la selección de los colores, el cuero, la terminación de la fibra de carbono y otros materiales. "No es un auto industrializado. Se fabrica uno por uno y el cliente se convierte en una especie de codiseñador", señaló.

Musetta presentó recientemente el proyecto durante la Monterey Car Week, en California, Estados Unidos. Aunque la empresa todavía trabaja en su primer prototipo, aseguró que la propuesta recibió una respuesta favorable y despertó interés entre potenciales clientes.

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• El sacrificio de emigrar y la importancia de perseverar

Al repasar su recorrido, Musetta destacó el orgullo de haber sostenido aquella aspiración infantil pese a las dificultades económicas, la emigración, la enfermedad y posterior muerte de su madre y el freno laboral provocado por la pandemia.

También admitió que le habría gustado desarrollar el proyecto en la Argentina, aunque consideró que la falta de determinados materiales y la inestabilidad económica dificultan una inversión de esas características.

"A mí nunca me hubiera gustado tener que emigrar para cumplir este sueño. Me habría gustado hacer todo en Argentina, pero cuando uno no puede desarrollar sus aspiraciones en el lugar donde nació, lamentablemente tiene que buscarlas en otro lado", reflexionó.

Finalmente, dejó un mensaje para quienes persiguen objetivos similares: "Nada es imposible. En el camino aparecen obstáculos, pero hay que aprender a saltarlos, esquivarlos o quitarlos. Los ingredientes principales son la pasión, la perseverancia y no bajar los brazos".

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Entrevista de Guillermo López.