Accidente en Belgrano: un herido tras choque y vuelco de vehículo
Ocurrió en el cruce de la Avenida Cabildo y la calle Manuela Pedraza, donde una persona sufrió politraumatismos.
FOTO: Accidente en Belgrano: un herido tras choque y vuelco de vehículo
Buenos Aires, 5 octubre (NA) – Una persona sufrió politraumatismos tras chocar y volcar el vehículo en el que circulaba por el barrio porteño de Belgrano y, a raíz del accidente, había un corte en la zona.
El hecho ocurrió en la madrugada de este lunes en el cruce de la Avenida Cabildo y la calle Manuela Pedraza, donde arribó personal del SAME para asistir al herido.
Según trascendió, la persona sufrió politraumatismos, pero se habría negado a ser trasladada al Hospital Pirovano.Agencia NA
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en Belgrano?
Un accidente de tránsito que involucró un choque y vuelco de un vehículo.
¿Quién resultó herido?
Una persona que sufrió politraumatismos tras el accidente.
¿Cuándo sucedió el accidente?
En la madrugada del lunes 5 de octubre de 2026.
¿Dónde tuvo lugar el incidente?
En el cruce de la Avenida Cabildo y la calle Manuela Pedraza.
¿Qué pasó con el herido?
El herido fue asistido por el SAME, pero se negó a ser trasladado al hospital.
[Fuente: Noticias Argentinas]