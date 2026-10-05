FOTO: Accidente en Belgrano: un herido tras choque y vuelco de vehículo

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Buenos Aires, 5 octubre (NA) – Una persona sufrió politraumatismos tras chocar y volcar el vehículo en el que circulaba por el barrio porteño de Belgrano y, a raíz del accidente, había un corte en la zona.

El hecho ocurrió en la madrugada de este lunes en el cruce de la Avenida Cabildo y la calle Manuela Pedraza, donde arribó personal del SAME para asistir al herido.

Según trascendió, la persona sufrió politraumatismos, pero se habría negado a ser trasladada al Hospital Pirovano.