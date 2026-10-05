Aumentó el colectivo en Rosario: la tarifa básica cuesta $2.150

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Desde este lunes regirá un nuevo cuadro tarifario para el transporte urbano de pasajeros. El viaje tendrá un valor de $2.150 y también se modificarán las tarifas con descuentos y los abonos del sistema de bicicletas públicas.

Cómo quedarán las tarifas

Desde el lunes, los valores del transporte urbano serán los siguientes:

Tarifa básica: $2.150.

Tarifa social SUBE: $1.204.

Uso frecuente de 30 a 79 viajes: $1.720.

Uso frecuente desde 80 viajes: $1.612,50.

Tarifa estudiantil: $1.075.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

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Los abonos del sistema de bicicletas públicas se actualizarán en la misma fecha. Los nuevos valores serán:

Abono diario: $2.418,75.

Abono mensual: $24.187,50.

Abono anual: $161.250.

Abono promocional: $1.209,38.