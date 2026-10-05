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Lunes inestable en Rosario: se esperan chaparrones durante la jornada

El SMN anticipa chaparrones durante las primeras horas, una máxima de 23°C y mejoras hacia el cierre de la jornada.

05/10/2026 | 06:45Redacción Cadena 3 Rosario

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Cielo nublado en Rosario.

FOTO: Cielo nublado en Rosario.

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Rosario amaneció este lunes con 13,8°C, cielo nublado y una humedad del 78%, según el Servicio Meteorológico Nacional. La presión atmosférica se ubicó en 1013,3 hPa, con viento en calma y una visibilidad de 12 kilómetros. El sol salió a las 6:34 y se pondrá a las 19:08.

Durante la mañana se esperan chaparrones, con una probabilidad de precipitaciones de entre 40% y 70%. La temperatura mínima será de 11°C y la máxima alcanzará los 23°C, mientras que por la tarde el cielo estará mayormente nublado y por la noche parcialmente nublado.

Para los próximos días, el SMN anticipa 22°C de máxima para el martes, 19°C el miércoles, 21°C el jueves y 19°C tanto el viernes como el sábado. El domingo, en tanto, la temperatura podría llegar a los 20°C.

Lectura rápida

¿Qué temperatura amaneció en Rosario?
13,8°C.

¿Quién proporcionó la información meteorológica?
El Servicio Meteorológico Nacional.

¿Cuándo saldrá y se pondrá el sol?
Salió a las 6:34 y se pondrá a las 19:08.

¿Qué se espera para la mañana?
Chaparrones con una probabilidad de precipitaciones de entre 40% y 70%.

¿Cuál es la máxima anticipada para el martes?
22°C.

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