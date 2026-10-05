Boleto a $2.150 en Rosario: "Este aumento tendría que haber sido en meses anteriores"

Desde este lunes comenzó a regir el nuevo cuadro tarifario del transporte urbano de pasajeros en Rosario. La tarifa básica pasó a costar $2.150, mientras que la tarifa social con SUBE quedó en $1.204 y la estudiantil en $1.075. Además, el uso frecuente de 30 a 79 viajes tiene un valor de $1.720 y desde los 80 viajes cuesta $1.612,50.

En diálogo con Radioinforme 3 por Cadena 3 Rosario, Mengarelli señaló que las canceladoras se actualizarán durante el transcurso de la jornada. “La normativa la tenemos que el impacto sea a partir del día de hoy. En el transcurso del día de hoy se van a estar actualizando todas las canceladoras”, explicó ante las consultas de los oyentes que advertían que el nuevo valor todavía no figuraba en algunas máquinas.

Sobre las razones del aumento, la funcionaria sostuvo que el municipio monitorea de manera permanente el estudio de costos y que el principal impacto estuvo dado por el combustible. “El impacto más grande tiene que ver con el combustible, que hoy en día es una participación muy grande que tiene el estudio de costos”, afirmó. También mencionó los incrementos salariales derivados de las paritarias y las inversiones previstas para el sistema.

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?? “EL IMPACTO MÁS GRANDE TIENE QUE VER CON EL COMBUSTIBLE”: SUBE EL BOLETO EN ROSARIO El boleto del transporte urbano de pasajeros en Rosario aumenta desde este lunes y la tarifa básica pasa a $2.150. La actualización de las máquinas canceladoras será progresiva durante el día. https://t.co/P1TA1jR4z3 — Cadena 3 Rosario (@Cadena3_Rosario) October 5, 2026

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Mengarelli defendió la decisión de postergar la actualización de la tarifa y sostuvo que el objetivo fue reducir el impacto sobre los pasajeros. “Nosotros tratamos de llevarlo hasta el final”, indicó, y agregó que, si el ajuste se hubiera realizado cuando correspondía según los costos, “este tendría que haber sido en meses anteriores”.

En cuanto a las mejoras previstas, anticipó la incorporación de colectivos cero kilómetro a GNC. Según explicó, el corredor norte-sur contará con estas unidades, mientras que el corredor oeste-este, que incluye a la línea 115, también tendrá vehículos nuevos. Además, destacó las modificaciones recientes en recorridos y extensiones de líneas para responder a la demanda de distintos barrios.

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Ante las críticas por el porcentaje del aumento, la titular de Movilidad sostuvo que el incremento no está por encima de la inflación si se consideran las variables que componen el estudio de costos. “El IPC más que nada fue del 21,3% en lo que fue el estudio de costos que nosotros trabajamos para hacer el incremento anterior y este se está dando más del 23%”, explicó. A la vez, señaló que el salario conformado y el combustible tuvieron aumentos cercanos al 45%.

Finalmente, Mengarelli aseguró que Rosario registró una caída cercana al 20% en la cantidad de pasajeros y remarcó que el municipio busca sostener el uso del transporte. “Siempre tratamos de manejarnos en esto, que sea lo más tarde posible, en tratar de mejorar el sistema”, afirmó. También destacó que hace tiempo la ciudad no recibe subsidios nacionales y que el sostenimiento del servicio depende principalmente del municipio y la provincia.

Entrevista de Hernán Funes.