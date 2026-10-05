Ucrania asegura haber desmantelado más de la mitad de la capacidad de refinación de petróleo de Rusia
La defensa ucraniana sostiene que sus recientes ataques han dejado fuera de servicio el 51% de la capacidad de refinación de petróleo de Rusia, complicando el suministro a sus tropas en la guerra que ya dura 4 años y medio.
FOTO: Ucrania afirma que ha destruido más de la mitad de la capacidad rusa de refinar petróleo
KIEV, Ucrania (AP) — Ucrania afirmó que sus ataques de largo alcance han neutralizado más de la mitad de la capacidad de refinado de petróleo de Rusia, lo que hace más difícil para Moscú abastecer a sus fuerzas durante su invasión, que ya lleva 4 años y medio.
El Ministerio de Defensa indicó que ataques recientes contra refinerías en ciudades como Moscú, Yaroslavl, Ust-Luga, Perm, Saratov y Syzran habían dejado fuera de servicio el 51% de la capacidad de refinación de petróleo de Rusia. La afirmación no pudo verificarse de manera independiente.
Tanto Moscú como Kiev han intensificado sus ataques aéreos, mientras la situación a lo largo de la línea del frente de 1.200 kilómetros (750 millas) se ha estancado en gran medida.
Las fuerzas ucranianas han atacado repetidamente refinerías desde Moscú hasta Siberia, lo que provocó a principios de este año una crisis generalizada de combustible en Rusia que obligó a las autoridades a restringir la venta de gasolina.
En una inusual admisión, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, dijo el jueves que los ataques habían hecho que Rusia perdiera aproximadamente el 1% de su producto interno bruto.
"Empezaron a atacar refinerías de petróleo y declararon abiertamente el objetivo de dañar nuestra economía. ¿Lograron su objetivo? Parcialmente", expresó Putin en una reunión del foro del Club Valdai de expertos internacionales en política exterior.
El ministro ucraniano de Defensa, Yevhenii Khmara, señaló que analistas de los servicios de inteligencia de Ucrania, del Estado Mayor y del propio Ministerio de Defensa habían evaluado los efectos de los ataques.
"El 51% de la capacidad de refinado alcanzado es un golpe significativo para la economía del enemigo, para su capacidad de llevar a cabo la agresión y abastecer a sus agrupaciones de tropas. Nuestros ataques en profundidad continúan llevando la guerra al territorio ruso", afirmó.
Lectura rápida
¿Qué afirmó Ucrania?
Ucrania sostiene que sus ataques han neutralizado más de la mitad de la capacidad de refinación de petróleo de Rusia.
¿Quién hizo la declaración?
La declaración proviene del Ministerio de Defensa de Ucrania.
¿Cuándo ocurrió esto?
La invasión rusa ya lleva 4 años y medio, con ataques recientes en las refinerías.
¿Dónde se llevaron a cabo los ataques?
Los ataques se realizaron en varias refinerías en ciudades como Moscú, Yaroslavl y Saratov.
¿Por qué es importante?
Esto complica el suministro de petróleo a las fuerzas rusas y afecta su economía.
[Fuente: AP]