Hawai inicia la limpieza tras el paso de la tormenta tropical Lala y sus intensas lluvias

HONOLULU — La tormenta tropical Lala dejó el lunes un panorama complicado en las principales islas de Hawai, tras provocar intensas lluvias e inundaciones. A pesar de haberse debilitado de huracán a tormenta tropical el domingo, Lala dejó un importante lodazal en su paso por la región.

Se anticipa que Lala continúe su trayectoria hacia el oeste, y que se convierta nuevamente en huracán en alta mar, lejos de la costa, para el miércoles. El lunes no había alertas ni avisos costeros activos, sin embargo, el Centro Nacional de Huracanes advirtió sobre condiciones de oleaje y corrientes de resaca que podrían ser mortales. El meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional, Patrick Blood, indicó que la saturación del terreno por las lluvias podría ocasionar deslizamientos de tierra, aunque los vientos ya no representaban un peligro.

"No hay peligros realmente inminentes a los que nos estemos enfrentando ahora", declaró Blood. "Lala se ha ido hacia el oeste".

En Laupahoehoe, ubicada en la costa noreste de la Isla Grande, se registró la mayor cantidad de lluvia, alcanzando 1,1 metros (43 pulgadas). Las ráfagas más fuertes se dieron en la cima del volcán Mauna Kea, donde los vientos alcanzaron los 225 km/h (140 mph). En áreas de menor altitud, los residentes experimentaron vientos con fuerza de tormenta tropical, de entre 48 a 64 km/h (30 a 40 mph), con ráfagas que llegaron hasta 97 km/h (60 mph), según informó Blood.

La tormenta causó la caída de árboles y líneas eléctricas, así como severas inundaciones que destruyeron aproximadamente 100 viviendas en la Isla Grande. El gobernador Josh Green comunicó el domingo que afortunadamente no se registraron muertes a pesar de que las casas fueron arrastradas por el agua.