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Llaryora vinculó la baja de la recaudación con la caída de la actividad y el empleo

El gobernador sostuvo que la estabilización de la macroeconomía debe estar acompañada por un modelo de desarrollo productivo. También puso el foco en el nivel de endeudamiento de las familias.

17/08/2026 | 14:16Redacción Cadena 3

Perspectiva Córdoba

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Martín Llaryora en Cadena 3.

FOTO: Martín Llaryora en Cadena 3.

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El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, expresó su preocupación por la caída de la actividad económica y la pérdida de puestos de trabajo. Además, sostuvo que la estabilización de la macroeconomía debe estar acompañada por un modelo de desarrollo productivo.

"La actividad económica y la pérdida del empleo se profundizan", advirtió Llaryora durante el acto realizado este lunes en Salsipuedes por un nuevo aniversario del fallecimiento del general José de San Martín.

El mandatario provincial relacionó ese escenario con la disminución de la recaudación. "Si solo fuera una baja de la recaudación y la economía estuviera muy bien y el empleo estuviera creciendo, el resultado sería otro", señaló en diálogo con Cadena 3.

Llaryora también puso el foco en el nivel de endeudamiento de las familias. "Más de ocho millones de personas están endeudadas con los bancos y con las fintech", afirmó.

Para el gobernador, esa situación refleja las dificultades de "un modelo productivo que no termina de avanzar". En ese sentido, remarcó: "Hay que generar trabajo".

Finalmente, planteó que el ordenamiento de las variables macroeconómicas no resulta suficiente si no existe una estrategia destinada a promover la producción y el empleo. "Nosotros lo decíamos desde un primer momento: hay que estabilizar la macroeconomía, pero también hay que tener un modelo de desarrollo", concluyó.

Llaryora formuló las declaraciones en Salsipuedes, donde encabezó uno de los actos conmemorativos por San Martín. En la ciudad de Córdoba, en tanto, el desfile previsto para las 14 en barrio Alta Córdoba fue suspendido por las condiciones meteorológicas y el pronóstico de lluvias.

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Informe de Gonzalo Carrasquera.

Lectura rápida

¿Qué expresó el gobernador de Córdoba? El gobernador Martín Llaryora expresó su preocupación por la caída de la actividad económica y la pérdida de puestos de trabajo.

¿Dónde se realizó el acto donde habló Llaryora? El acto se realizó en Salsipuedes por un nuevo aniversario del fallecimiento del general José de San Martín.

¿Qué relación hizo Llaryora sobre la recaudación? Relacionó la disminución de la recaudación con la situación económica y el empleo, indicando que si la economía estuviera bien, el resultado sería otro.

¿Cuántas personas están endeudadas según Llaryora? Más de ocho millones de personas están endeudadas con los bancos y con las fintech, según Llaryora.

¿Qué planteó Llaryora sobre la macroeconomía? Planteó que el ordenamiento de las variables macroeconómicas no es suficiente sin una estrategia para promover la producción y el empleo.

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