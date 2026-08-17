Revisión federal a la DEA por permitir que fentanilo llegue a las calles en EE. UU.

WASHINGTON — El organismo de supervisión interno del Departamento de Justicia de Estados Unidos ha anunciado una revisión sobre una táctica polémica utilizada por las fuerzas del orden, donde las autoridades federales permitieron que el fentanilo llegara a las calles para facilitar la construcción de casos más amplios contra traficantes de drogas.

La revisión se enfocará en las políticas y las investigaciones que involucraron escuchas telefónicas, donde la Administración para el Control de Drogas (DEA) podría haber tenido conocimiento de entregas de fentanilo antes de que se llevaran a cabo, pero optó por no actuar para no comprometer procesamientos más amplios.

Agentes de la DEA, tanto actuales como anteriores, han señalado que esta estrategia de investigación, conocida como dejar que las drogas "caminen", representa un riesgo para la seguridad pública y podría haber violado normas del Departamento de Justicia que buscan proteger a las comunidades de un opioide sintético que la Casa Blanca designó el año pasado como un "arma de destrucción masiva".

La revisión se produce menos de dos meses después de que una investigación de la Associated Press revelara que agentes de la DEA habían monitoreado, pero no incautado, importantes cargamentos de fentanilo en Nuevo México entre 2023 y 2025. Esta información fue divulgada en un comunicado de prensa por el inspector general del Departamento de Justicia, Don Berthiaume, quien asumió el cargo el viernes pasado.

La DEA no ha emitido comentarios al respecto. El administrador de la DEA, Terry Cole, solicitó una investigación más limitada por parte del inspector general tras los reportes de la AP, que incluye una revisión del manejo que su agencia dio a una denuncia presentada por el agente David Howell.

Howell declaró a la AP que las autoridades federales "envenenaron a nuestra comunidad para armar casos" en Nuevo México. Un informe interno de la DEA, revisado por la AP, detalló cómo la agencia observó y decidió no interceptar una entrega de 74.000 pastillas de fentanilo en un parque de casas móviles en Albuquerque.

El fentanilo no fue incautado en medio de la epidemia de drogas más mortífera en la historia de Estados Unidos, y mientras la DEA lideraba una campaña de concientización pública titulada "One Pill Can Kill" ("Una pastilla puede matar"), que enfatizaba que incluso unos pocos miligramos de esta sustancia pueden ser letales.

El inspector general indicó que la revisión se centrará en las acciones del Departamento de Justicia durante los últimos dos años y podría determinar si la DEA permitió que se llevaran a cabo envíos similares de drogas en otras ciudades. Howell expresó su esperanza de que la revisión demuestre que las autoridades federales "pusieron en peligro al público mediante una inacción deliberada".

Las investigaciones en Nuevo México continúan, ya que las autoridades evalúan si la DEA violó la ley estatal al permitir que cientos de miles de pastillas de fentanilo llegaran a las calles de Albuquerque. El fiscal general Raúl Torrez, demócrata, ha amenazado recientemente con demandar al Departamento de Justicia tras su negativa a proporcionar registros solicitados. La DEA también ha impedido que Howell sea entrevistado por las autoridades estatales.

"El estado está soportando los daños sociales y financieros de una afluencia de fentanilo a sus comunidades", escribió Torrez en una carta a las autoridades federales a principios de este mes.

En las últimas semanas, otros dos informantes de la DEA en Nuevo México se han presentado, incluido uno que afirmó que sus colegas no incautaron 350.000 pastillas de fentanilo de las que se enteraron durante la primera llamada interceptada en una escucha telefónica de 2024. Ese envío formó parte de una investigación que resultó en la mayor incautación de fentanilo en la historia de la DEA. Los registros judiciales indican que los agentes tuvieron la oportunidad de incautar miles de pastillas, pero permitieron que el tráfico continuara durante meses mientras investigaban.

El segundo informante presentó una denuncia este mes, alegando que sus colegas monitorearon, pero no arrestaron, a un mensajero de drogas que realizó entregas repetidas de fentanilo desde Phoenix hasta Albuquerque entre 2022 y 2023. Los agentes estimaron que cada entrega contenía entre 50.000 y 100.000 pastillas de fentanilo que no fueron incautadas.