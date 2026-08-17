Falleció a los 76 años Dave Marsh, destacado biógrafo de Bruce Springsteen y crítico musical

Dave Marsh, un influyente crítico musical y biógrafo de Bruce Springsteen, ha fallecido a los 76 años. Marsh, autor de varios libros destacados sobre Springsteen, entre ellos la biografía temprana "Born to Run", murió el pasado viernes en Connecticut, según informó su amigo Jeffrey St. Clair, coeditor de la revista en línea Counterpunch. St. Clair reveló que Marsh había estado lidiando con una enfermedad cerebral degenerativa durante varios años. La noticia de su deceso fue anunciada en las redes sociales por Jim Rotolo, presentador de radio de SiriusXM.

En un homenaje emotivo, Springsteen se despidió de Marsh a través de una publicación en Instagram, expresando que su pérdida ha dejado a la banda "destrozada". "Mi gran amigo Dave, con su actitud directa de Detroit, fue un auténtico rockero de por vida. Tenía alma, era inteligente, sincero, con opiniones marcadas, duro y a menudo fantástico para discutir", escribió Springsteen. "Creía profundamente en lo que yo intentaba lograr y el apoyo de toda su vida significó el mundo para mí".

El músico Steven Van Zandt también recordó a Marsh en Instagram, subrayando su valentía y su incansable dedicación al rock. "No tenía miedo, era incansable, arrogante, todo lo que uno querría en un alborotador del RocknRoll. Y, por cierto, un escritor tremendo", comentó.

Marsh fue pionero en la defensa de Springsteen, escribiendo sobre él para la revista Creem y redactando su primera historia de portada en Rolling Stone en 1978. En 1979, publicó "Born to Run: The Bruce Springsteen Story", que se convirtió en un éxito de ventas. En 1986, continuó con "Glory Days: Bruce Springsteen in the 1980s". Se dice que fue él quien convenció a Jon Landau, el mánager y productor de Springsteen, para que lo viera en vivo por primera vez.

Nacido en Pontiac, Michigan, en 1950, Marsh dejó la Universidad Estatal Wayne de Detroit en 1969 para unirse a la revista de rock Creem, donde tuvo como amigos y mentores a figuras como Lester Bangs. Aunque Springsteen fue su principal enfoque, Marsh exploró otros temas a lo largo de su carrera. En 1979, se casó con Barbara Carr, quien eventualmente se convirtió en la co-mánager de Springsteen junto a Landau, un papel que desempeñó durante décadas. Springsteen incluso asistió a su boda.

Marsh y Carr también dedicaron gran parte de su tiempo a The Kristen Ann Carr Fund, una organización benéfica que fundaron en memoria de su hija, quien falleció de sarcoma a los 21 años en 1993. Ese mismo año, Springsteen realizó un concierto benéfico en el Madison Square Garden, recaudando 1,5 millones de dólares.

Además de sus obras sobre Springsteen, Marsh escribió "The Heart of Rock & Soul: The 1001 Greatest Singles Ever Made", una biografía de The Who y un libro sobre el éxito de The Kingsmen, "Louie Louie". En sus últimos años, fue copresentador e invitado frecuente en el canal E Street Nation de SiriusXM.