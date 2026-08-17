FOTO: Se espera un regreso del frío polar y lluvias en el AMBA para esta semana

Buenos Aires, 17 de agosto (NA) -- La semana del martes 18 al domingo 23 de agosto de 2026 se presentará con diversas condiciones climáticas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se anticipa una jornada con posibilidades de lluvias, seguido de una mejora temporal el miércoles y un leve aumento en las temperaturas hacia el jueves y viernes.

El martes 18 de agosto iniciará con tiempo inestable y posibilidad de lluvias durante la mañana, con temperaturas entre 9 y 12 grados, lo que lo hará un día fresco.

Para el miércoles 19, se espera una mejora, con sol en el horizonte, aunque el cielo continuará mayormente nublado. Las temperaturas oscilarán entre 9 y 14 grados.

El clima cambiará ligeramente hacia el jueves 20 y viernes 21 de agosto, cuando se prevé un ascenso en las temperaturas, alcanzando máximas que superarán los 15 grados, y el cielo se presentará parcialmente nublado.

De esta forma, hacia el cierre de la semana laboral, se prevé un ambiente más agradable, aunque sin un aumento térmico significativo.

Fin de semana frío en el AMBA

El frío regresará con fuerza durante el sábado 22 y domingo 23 de agosto, donde se pronostican dos jornadas frescas con temperaturas bajas en las primeras horas del día.

Las mínimas rondarán los 5 grados, mientras que las máximas no superarán los 12 grados.

Cronograma detallado del clima en el AMBA

Martes 18: Inestabilidad matinal con lluvias aisladas. Temperaturas entre 9 °C de mínima y 12 °C de máxima.

Miércoles 19: Sale el sol tras las lluvias, aunque el cielo estará mayormente nublado. Temperaturas de 9 °C a 14 °C.

Jueves 20 y Viernes 21: Leve incremento térmico con mínimas frescas y máximas que superarán los 15 °C. Cielo parcialmente nublado.

Sábado 22 y Domingo 23: Retorno del frío intenso con mañanas heladas de hasta 5 °C y máximas limitadas a no más de 12 °C.