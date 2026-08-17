Cómo quitar pintura de la ropa: consejos prácticos y efectivos

Las manchas de pintura en la ropa son un problema común, ya sea que los niños regresen a casa con pintura en los jeans o que un proyecto de bricolaje termine salpicando tu camiseta favorita. Conocer cómo quitar pintura de la ropa resulta fundamental. Para ello, se consultó a expertos del Good Housekeeping Institute Home Care Cleaning Lab, quienes ofrecieron consejos para eliminar pintura al agua, óleo y acrílica.

Es importante destacar que, al igual que con otras manchas, resulta más fácil remover la pintura de las telas si la mancha es fresca. Una vez que la pintura se seca, puede ser mucho más complicado retirarla. Por lo tanto, si se observa una mancha en la ropa, no se debe demorar la limpieza.

La buena noticia es que, en muchos casos, es posible quitar la pintura utilizando productos de limpieza que ya se tienen en casa, como jabón para platos y acetona. Además, los expertos recomiendan tener a mano algunos quitamanchas para estar preparados ante cualquier accidente.

A continuación, se presentan guías paso a paso para ayudar a eliminar la pintura de la ropa. Si buscas formas de eliminar otras manchas difíciles, se pueden consultar las guías sobre cómo quitar manchas de tinta y cómo eliminar las manchas amarillas de sudor de las camisetas.

Pintura al agua o emulsionada

La pintura al agua es el tipo más común para pintar interiores y, si se actúa rápidamente, resulta relativamente fácil de quitar de la ropa.

Lo que necesitarás:

Agua tibia, jabón para platos, esponja, acetona.

Para comenzar, se debe enjuagar la mancha bajo agua tibia. Si la pintura es fresca, puede enjuagarse antes de que se seque. Si está seca, se debe raspar el exceso de pintura con un objeto duro, como el dorso de una cuchara, antes de mojar la prenda. Para manchas más tenaces, se puede usar las uñas para raspar lo que queda. Para pintura látex húmeda o manchas más difíciles, se debe enjuagar la mancha desde la parte trasera con agua tibia.

Luego, se mezcla una solución de partes iguales de jabón para platos y agua tibia. Se debe empapar la mancha con la solución utilizando una esponja que no importe arruinar o toallas de papel. Se debe mojar la esponja en la solución y frotar la mancha enérgicamente para eliminar la pintura. Se enjuaga bien y se repiten los pasos hasta que ya no se retire más pintura. Si la mancha persiste y la tela no contiene acetato o triacetato (ya que la acetona puede dañarlas), se puede intentar aplicar un poco de acetona con un paño. Finalmente, se enjuaga y se lava como de costumbre.

Pintura al óleo

Para la pintura al óleo, los pasos son un poco diferentes.

Lo que necesitarás:

Disolvente para pintura, paños o toallas de papel blancas, esponja, jabón para platos, quitamanchas previo al lavado.

Primero, se debe raspar el exceso de pintura de la prenda y luego usar un paño blanco limpio para absorber la mayor cantidad de pintura posible. Si la mancha está seca, se puede usar una herramienta dura para ayudar a romper la pintura endurecida. Luego, se enjuaga la prenda bajo agua corriente y se avanza al siguiente paso antes de que se seque.

Se coloca la prenda con la mancha hacia abajo sobre una pila de toallas de papel o paños blancos. Se debe humedecer una esponja o un paño limpio con el disolvente recomendado por el fabricante y frotar la mancha desde la parte trasera enérgicamente. Se deben reemplazar las toallas de papel o los paños cuando se cubran demasiado de pintura y continuar esponjando hasta que ya no se retire más pintura. Después, se aplica jabón para platos sobre la mancha y se deja en remojo en agua. Se frota el jabón en la mancha y se coloca la prenda en una bañera con agua para remojar toda la noche. Finalmente, se enjuaga y se lava como de costumbre. Si la mancha persiste después del lavado, se debe tratar con un quitamanchas previo al lavado y volver a lavar.

Consejo de experto: No se deben secar las prendas hasta que se haya eliminado la mayor parte de la mancha posible. El calor de la secadora puede fijar las manchas en la tela y hacer que sean imposibles de quitar.

Pintura acrílica

Para las manchas de pintura acrílica, los pasos son similares a los anteriores.

Lo que necesitarás:

Agua tibia, jabón para platos, esponja.

Primero, se debe enjuagar la mancha de pintura con agua tibia. Si la pintura está seca, se debe raspar el exceso antes de correr agua sobre la prenda. Luego, se mezcla una solución de partes iguales de jabón para platos y agua tibia. Se debe empapar la mancha con la solución utilizando una esponja. Se debe mojar la esponja en la mezcla y exprimir el exceso de agua hasta que la esponja no gotee. Se debe romper la mancha frotando enérgicamente. Se repite hasta que ya no se retire más pintura. Se debe mojar la esponja en la mezcla periódicamente para retirar cualquier resto de pintura que se haya eliminado de la tela y para volver a humedecer la esponja con la solución. Finalmente, se enjuaga y se lava como de costumbre.

¿Existen otros métodos caseros para quitar pintura de la ropa?

En internet hay muchos métodos caseros para eliminar pintura de la ropa. El vinagre, el peróxido de hidrógeno, el alcohol isopropílico e incluso el bicarbonato de sodio son algunos de los que se mencionan como efectivos. Si bien el peróxido de hidrógeno es excelente para eliminar manchas de sangre fresca y el vinagre es un ingrediente común en muchos limpiadores caseros, probablemente no sean lo suficientemente fuertes como para eliminar completamente las manchas de pintura. Es más probable que se logre retirarlas utilizando uno de los métodos mencionados anteriormente que emplean disolventes de pintura, quitamanchas y jabones formulados para abordar este tipo de problemas.

¿Se puede quitar la pintura de la ropa después de haberla lavado y secado?

Si se intentó tratar una mancha de pintura seca sin éxito, es posible que debas aceptar que la prenda está perdida. Una vez que la pintura se seca, es notoriamente difícil de quitar de las telas y puede incluso ser imposible de eliminar. De hecho, es probable que se cause más daño al intentar quitar la mancha.

Consejos adicionales de expertos:

No se debe frotar. En su lugar, se debe dar palmaditas sobre la mancha para evitar que se extienda a otras partes de la tela. No se deben lanzar prendas manchadas a la lavadora con otros elementos para evitar transferir pintura a la ropa limpia. La mejor manera de evitar tener que tratar manchas de pintura es usar cubiertas protectoras sobre la ropa o prendas viejas que no te importe dañar.