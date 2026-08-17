FOTO: Se reabre el Paso Internacional Cristo Redentor en Mendoza tras más de un mes cerrado

El Gobierno argentino ha comunicado la reapertura del Paso Internacional Cristo Redentor, ubicado en la provincia de Mendoza, después de permanecer cerrado durante más de un mes debido a las intensas nevadas. La decisión se hizo pública el lunes 17 de agosto y se prevé que la habilitación del paso se realice de forma gradual.

Según el anuncio oficial, los días 18, 19 y 20 de agosto, solo estará permitido el tránsito de Transportes de Carga Terrestre desde Argentina hacia Chile en un horario de 9 a 21 horas (8 a 20 horas en Chile) hasta la localidad de Guardia Vieja. Además, se priorizará a los camiones que ya se encuentren documentados en la playa de estacionamiento del ACI USPALLATA.

En cuanto al tránsito desde Chile hacia Argentina, este se habilitará el 21 y 22 de agosto bajo las mismas restricciones horarias, permitiendo la circulación de vehículos de carga hasta Uspallata. La Dirección Nacional de Asuntos Técnicos de Fronteras destacó que tras esos días, se restablecerá la doble circulación.

Las autoridades también han enfatizado que las condiciones de seguridad son esenciales, por lo que se ha suspendido el turismo interno desde Uspallata para dar prioridad al transporte de carga. Se comunicará oportunamente la apertura para el turismo, que incluirá el tránsito de vehículos menores y buses, así como las franjas horarias necesarias para normalizar las actividades.

El Paso Cristo Redentor es fundamental para el traslado de cargas hacia los puertos del Pacífico, conectando el departamento mendocino de Las Heras con la ciudad chilena de Valparaíso.