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Crearon un videojuego que recrea las campañas libertadoras de San Martín: de qué se trata

Marcos Katz y Lucía Calvert desarrollan “Cruzada del Sur”, un juego de estrategia por turnos que busca acercar la historia argentina a las aulas de una manera diferente. Contaron a Cadena 3 cómo es.

17/08/2026 | 17:13Redacción Cadena 3

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El videojuego de San Martín promete ser un éxito.

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Dos jóvenes estudiantes argentinos desarrollan un videojuego que recrea las campañas libertadoras del general José de San Martín y busca convertirse en una herramienta educativa para las escuelas.

Se trata de “Cruzada del Sur”, un videojuego de estrategia por turnos que recrea distintas batallas de las campañas de San Martín y que actualmente se encuentra en desarrollo para computadoras.

El proyecto fue creado por Marcos Katz, de 23 años, y Lucía Calvert, de la misma edad. Katz se graduó como Técnico en Animación 3D y Efectos Visuales en la Universidad Nacional de San Martín (Unsam), mientras que Calvert estudia la Licenciatura en Sistemas en la Universidad de Buenos Aires (UBA).

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La iniciativa nació como un proyecto de tesis de Katz y luego ambos comenzaron a trabajar en el desarrollo del juego.

Cruzada del Sur es un videojuego de estrategia para representar la campaña de San Martín, liberando a los pueblos del sur. Cada nivel es una batalla de la campaña y, entre cada nivel, animaciones nos cuentan el contexto y por qué se da”, explicó Marcos en diálogo con Cadena 3.

Lucía contó que se sumó al proyecto a partir de la propuesta de su compañero y que ambos dividieron las tareas: “Con el presupuesto que me dio Marcos me sumé y arrancamos de cero. Yo me enfoco en programación, y Marcos desarrolla 3D y animación”.

Actualmente, el juego cuenta con la batalla de San Lorenzo completamente desarrollada. “Todavía está en desarrollo, pero nos queremos enfocar en tener esta primera batalla bien hecha para, a partir de esa, hacer el resto”, explicó.

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Cómo se juega

Cruzada del Sur” propone enfrentamientos contra la computadora a través de un tablero dividido en hexágonos.

“Jugás contra la máquina. El tablero está dividido por hexágonos y uno va moviendo sus tropas. Hay cartas con habilidades y uno mueve sus tropas. El objetivo de cada misión es distinto. En la batalla de San Lorenzo se capturan suministros de los realistas, y así”, detalló Marcos.

La intención de sus creadores es que el juego no sea solamente una propuesta de entretenimiento, sino también una forma diferente de acercarse a la historia argentina.

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“La historia argentina puede parecer una crónica de literatura fantástica, por lo que enseñarla en las aulas no tiene por qué ser solemne”, plantearon los jóvenes.

En ese sentido, buscan que el proyecto pueda llegar a las escuelas y generar una interacción entre el juego y la enseñanza tradicional.

“La idea es intentar llevarlo a las escuelas y que haya un intercambio: que los chicos puedan jugar esa batalla, que los docentes la puedan explicar y ver qué pasa en ese intercambio lúdico y distinto en el aula”, señalaron.

Una respuesta positiva

Los desarrolladores también destacaron la recepción que tuvo el videojuego entre las personas que pudieron probarlo durante su desarrollo.

“La gente que lo probó nos dio mucho feedback, muy positivo. Gente de nuestra edad y también docentes y padres”, contó Lucía.

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El proyecto continúa en desarrollo y sus creadores trabajan para completar la campaña y sumar nuevas batallas.

Cruzada del Sur” puede encontrarse en Instagram como @cruzada_sur y está pensado para jugarse en computadora.

Entrevista de Francisco Vidal

Lectura rápida

¿Qué videojuego están desarrollando?Cruzada del Sur”, un videojuego de estrategia que recrea las campañas de San Martín.

¿Quiénes son los creadores? Marcos Katz y Lucía Calvert, estudiantes de 23 años de Unsam y UBA.

¿Cuándo se inició el proyecto? Nació como un proyecto de tesis de Katz.

¿Dónde se puede encontrar información sobre el juego? En Instagram como @cruzada_sur.

¿Por qué buscan llevar el juego a las escuelas? Para generar interacción entre el juego y la enseñanza tradicional de la historia argentina.

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