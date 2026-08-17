Consejos para eliminar manchas de sangre de sábanas y colchones

Las manchas de sangre en las sábanas pueden ser un problema inesperado que afecta la calidad del sueño. Según expertos del Good Housekeeping Institute, eliminar estas manchas es más fácil cuando son frescas, pero también es posible quitar la sangre seca utilizando los productos y métodos adecuados.

Los profesionales recomiendan tener a mano quitamanchas para lavandería, ya que son útiles no solo para sangre, sino también para otras manchas difíciles como pintura o tinta. Un aspecto crucial que enfatizan es la paciencia; a menudo, la eliminación de las manchas puede requerir un tiempo considerable de remojo y varios intentos para lograr resultados satisfactorios.

A continuación, se presentan guías paso a paso para eliminar manchas de sangre de sábanas y colchones. Para más consejos sobre manchas difíciles, se puede consultar la opinión de los expertos sobre cómo quitar manchas de sangre de la ropa y la efectividad del lavado stripping.

Cómo quitar sangre fresca de las sábanas

Si al despertar se encuentran manchas de sangre en las sábanas, es fundamental actuar rápidamente. Carolyn Forté, ex directora ejecutiva del Good Housekeeping Institute Cleaning Lab, sugiere reunir los suministros necesarios del botiquín y la lavandería. Es importante verificar la etiqueta de cuidado para asegurarse de que sea seguro utilizar blanqueador de cloro o blanqueador para todo tipo de telas.

Una vez que se tenga el visto bueno, se debe seguir este procedimiento:

- Remojar la mancha en agua fría lo más pronto posible durante unos 15 minutos. Si la mancha es muy fresca, se recomienda colocarla bajo agua fría corriente para eliminar la mayor cantidad de sangre posible.

- Aplicar peróxido de hidrógeno o frotar jabón en barra sobre la mancha y frotar a mano en agua fría.

- Aplicar un pretratador de lavandería o frotar detergente líquido y lavar la mancha restante en agua tibia con un blanqueador seguro para telas hasta que desaparezca.

- Evitar el secado en secadora. No se deben colocar las sábanas en la secadora hasta que la mancha se haya eliminado por completo, ya que el calor puede fijar la mancha y dificultar su eliminación.

Cómo quitar sangre seca de las sábanas

Las manchas de sangre suelen secarse durante la noche, lo que puede hacer que sean más difíciles de quitar. Aunque este proceso puede requerir más tiempo y esfuerzo, el siguiente método de tres pasos es efectivo:

- Remojar el área manchada en una mezcla de agua fría y detergente para lavandería o un quitamanchas de prelavado. Este proceso puede llevar varias horas o incluso toda la noche, dependiendo de la gravedad de la mancha. Es recomendable frotar la mancha de vez en cuando a mano. Enjuagar bien una vez que se haya eliminado la mayor parte de la mancha.

- Trabajar en un pretratador de manchas o un poco de detergente líquido y lavar la sábana utilizando un blanqueador seguro para telas. Si esto no funciona, mezclar 1 litro de agua con 1 cucharadita de detergente para lavandería y 1 cucharada de amoníaco, y remojar la mancha nuevamente, frotando con frecuencia. Alternativamente, se puede frotar con jabón en barra y volver a lavar.

Cómo quitar sangre de un colchón

Si no se ha protegido el colchón con un protector, se puede seguir esta guía para devolverle su aspecto original:

- Empapar la mancha con agua fría y absorber tanto líquido como sea posible. Preparar una solución mezclando un quitamanchas oxigenado con agua tibia según las instrucciones del paquete y aplicarla a la mancha con un paño limpio. Si no se cuenta con un quitamanchas oxigenado, se puede empapar la mancha con peróxido de hidrógeno.

- Continuar aplicando y absorbiendo hasta que la mancha desaparezca, rotando el paño a medida que se absorbe la mancha. Si es necesario, se puede trabajar un poco de jabón en barra en la mancha con la yema del dedo y absorber.

- Enjuagar bien con un paño húmedo y permitir que el colchón se seque al aire.