Carismáticos, encantadores y difíciles de tratar: cómo reconocer a una persona narcisista

FOTO: El narcisismo, otra vez en el diálogo popular (Foto: flickr.com/ilustrativa)

A partir del estreno de “Yo, narciso”, la nueva película protagonizada por Adrián Suar, la psicóloga Paola Bertiz Broll habló con Cadena 3 sobre el narcisismo, sus principales características y la manera en que puede manifestarse en las relaciones cotidianas.

La especialista aclaró que todas las personas pueden presentar algunos rasgos narcisistas, pero que la diferencia está en la intensidad con la que aparecen.

“El narcisista es una persona con patrones rígidos en cuanto a ciertos comportamientos. Todos somos un poquito narcisistas. El tema del narcisismo es que son personas que necesitan admiración y validación de los demás”, explicó.

Según Bertiz Broll, las personas con características narcisistas pueden tener una sensación persistente de ser especiales y merecer un trato particular. También pueden presentar dificultades para reconocer cómo se siente el otro y mostrar poca sensibilidad hacia las necesidades ajenas.

“Utilizan los vínculos para algún fin, generalmente para regular su autoestima o sentirse mejor. Todos tenemos un poquito de esto. Las personas narcisistas lo tienen en extremo”, señaló.

Cómo se manifiesta el narcisismo

La psicóloga explicó que el narcisismo no está necesariamente relacionado con la imagen o la apariencia y que puede presentarse en diferentes ámbitos de la vida.

“Podemos encontrar narcisismo en un profesor de universidad, en padres, en amigos. Hoy se da mucha importancia a la imagen, pero no pasa solo por ahí”, sostuvo.

Entre las características que pueden aparecer mencionó la falta de empatía, la necesidad de que los demás hagan girar su vida alrededor de la persona narcisista, la búsqueda constante de sentirse importante y una baja tolerancia a la frustración.

“Hay muchas características que reúnen la descripción del narcisismo”, resumió.

Cómo puede aparecer en una pareja

Bertiz Broll explicó que algunas conductas narcisistas pueden no ser evidentes al comienzo de una relación.

“En una pareja, al comienzo puede ser una persona segura, carismática, encantadora, pero después empezás a notar que tu vida tiene que girar alrededor de ella, porque si no te trae problemas”, describió.

Otro de los aspectos que destacó es la dificultad que pueden presentar estas personas para reconocer sus propios errores.

“A la persona narcisista le cuesta reflexionar sobre sus errores. Para esa persona, un error es un montón”, afirmó.

En ese sentido, explicó que ante una equivocación pueden trasladar la responsabilidad hacia otra persona: “Dicen que por culpa tuya él se equivocó. Lo interpretan así”.

Una personalidad que no aparece de manera aislada

La especialista también se refirió a la forma en que las personas con rasgos narcisistas pueden gestionar sus emociones.

“Estas personas se autorregulan solas, pero a través de la desconexión emocional y no de la inteligencia emocional. Parecen tranquilos, pero están desconectados”, explicó.

Finalmente, señaló que el desarrollo de este tipo de personalidad puede estar relacionado con diferentes factores vinculados a la historia personal y afectiva.

“Se asocia esto a falta de afecto, de cariño, de valoración de sus padres y demás. Es mucho más complejo, pero nadie desarrolla esta personalidad porque sí”, concluyó.

Entrevista de "Viva la Radio"