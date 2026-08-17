Ministro de Vivienda responde a críticas por viaje a Santa Marta en plena emergencia nacional

Buenos Aires, 17 agosto (NA) — El ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, ha enfrentado críticas tras ser visto en una playa de Santa Marta mientras el país atraviesa una grave emergencia a raíz del reciente terremoto que dejó al menos 289 víctimas fatales. En un video compartido en sus redes sociales, el funcionario aclaró que "no es cierto" que haya desatendido sus responsabilidades durante esta crisis.

Aclarando las acusaciones de que se había ido de vacaciones en medio de la tragedia, Beltrán explicó que su viaje había sido planeado con antelación para reunirse con su familia. "Yo estoy viviendo en la ciudad de Bogotá, mi esposa en la ciudad de Bucaramanga con mis hijos, y nos proponemos cada cierto tiempo encontrarnos. Los servidores públicos han puesto por encima su labor y han dejado de lado la familia, cuando está en igual de importancia. Somos servidores públicos, pero somos padres, somos hijos, somos esposos", detalló, según lo informado por el diario El Tiempo y la Agencia Noticias Argentinas.

El ministro enfatizó que su despacho ha estado trabajando activamente en los municipios y departamentos afectados por el terremoto, colaborando con alcaldes y gobernadores para abordar la crisis.

En este sentido, Beltrán comentó que el Ministerio de Vivienda está estructurando un plan de atención en tres fases, que incluye la caracterización de las familias damnificadas y abarca desde subsidios de arrendamiento hasta procesos de renovación urbana.

"De nada vale poder construir grandes cosas en el país si destruimos lo que es más importante, nuestra familia. Mi reto es construirle casa a los colombianos, pero sin destruir el hogar", subrayó.

La controversia fue amplificada por el diputado opositor Alejo Toro, quien expresó en la red X que "mientras Colombia enfrenta una tragedia y miles de familias han perdido sus viviendas, el ministro de Vivienda aparece en videos y fotografías en Santa Marta, entre playa y piscina".

Toro añadió que "debe dar explicaciones al país" y anunció su intención de promover la citación del ministro al Congreso. "Si se demuestra que desatendió las funciones propias de su cargo en medio de la emergencia, impulsaremos la moción de censura prevista en el artículo 135 de la Constitución. Las tragedias exigen funcionarios trabajando, no vacacionando", afirmó.

En respuesta a la controversia, el secretario general de la Cámara de Representantes, Miguel Ángel Sánchez, confirmó que se convocó al ministro de Vivienda a una sesión plenaria. "El propósito de esta sesión es conocer de primera mano las actuaciones de las fuentes oficiales, tanto de orden nacional como territorial, frente a la magnitud de la emergencia, las necesidades prioritarias de las comunidades afectadas y las acciones requeridas para garantizar una atención oportuna a corto y mediano plazo", explicó.

Esta situación se produce una semana después del devastador terremoto que, según el balance de la UNGRD, ha dejado 289 personas fallecidas, 4.187 heridas y 143 desaparecidas, además de 26.945 viviendas destruidas y 66 edificios colapsados.