Aprovechá hasta $300 de descuento en tu pase para TechCrunch Disrupt 2026 hasta el 21 de agosto

Los interesados en asistir a TechCrunch Disrupt 2026 tienen la oportunidad de ahorrar hasta $300 en su pase, pero deben apresurarse: la promoción finaliza el próximo 21 de agosto a las 11:59 p.m. PT. Con la llegada de este evento, la comunidad de startups se reunirá en San Francisco del 13 al 15 de octubre en Moscone West.

Si Disrupt ha estado en tu radar, este es el momento perfecto para asegurar tu pase y prepararte para un evento que reunirá a más de 10,000 fundadores, inversores y miembros de la comunidad emprendedora. Este año, el enfoque estará en el desarrollo y la construcción en la era de la inteligencia artificial, abarcando todos los aspectos del programa.

Entre los beneficios de asistir, se incluyen:

Perspectivas prácticas de fundadores, operadores y capitalistas de riesgo que están activamente construyendo e invirtiendo en el mercado actual.

Acceso directo a inversores que buscan su próxima empresa en cartera y a fundadores que buscan los socios adecuados.

Visibilidad anticipada de tecnologías emergentes y startups antes de que se conviertan en mainstream.

Conexiones valiosas que pueden llevar a financiamiento, asociaciones y oportunidades de carrera.

Este año, TechCrunch Disrupt presenta nuevas etapas y programación, incluyendo:

Escenario de IA en el mundo real: Explora cómo la robótica y los sistemas autónomos están llevando los avances de IA a productos y negocios reales.

Escenario de dinero inteligente: Investiga cómo la tecnología está remodelando el movimiento de capital, desde fintech hasta monedas estables.

Escenario de sistemas inteligentes: Descubre las innovaciones en chips y centros de datos que determinarán la próxima generación de empresas tecnológicas.

Además, se contará con oradores destacados como RJ Scaringe, CEO de Rivian, y Panos Panay, SVP de Amazon, entre otros. Para obtener más información sobre el evento y asegurar tu pase, visitá el sitio web de TechCrunch Disrupt.

No dejes pasar esta oportunidad de ser parte de un evento que puede propulsar tu crecimiento y conexiones en el mundo de las startups.