Trump anuncia nuevo grupo especial federal para coordinar esfuerzos sobre IA

En un anuncio reciente, el expresidente Donald Trump reveló la formación de una nueva Fuerza de Inteligencia Superior, que estará a cargo de Jay Clayton, director de inteligencia nacional. Esta iniciativa busca coordinar los esfuerzos del gobierno federal para mantener a Estados Unidos como líder mundial en el ámbito de la inteligencia artificial (IA).

Trump afirmó que esta fuerza tiene como objetivo proteger los intereses y mejorar la calidad de vida de todos los estadounidenses. "La Fuerza de Inteligencia Superior es crucial para garantizar que América continúe liderando el mundo en este ámbito, que muchos consideran más importante que la Revolución Industrial o Internet", expresó en una publicación en su red social Truth Social.

El anuncio se produce en un contexto de creciente debate sobre la seguridad de la IA, que Trump ha minimizado, describiéndolo como un engaño creado por los "Demócratas Radicales". Sin embargo, el expresidente ha decidido avanzar con la creación de esta fuerza y la designación de un "zar de la IA", invitando a que solo se postulen individuos con alta capacidad intelectual.

En septiembre, Trump firmó una orden ejecutiva para rebranding de la IA como "inteligencia superior". Este cambio de nomenclatura ha sido bien recibido por varios ejecutivos tecnológicos que se reunieron en la Casa Blanca para firmar un compromiso de seguridad, aunque el documento firmado incluyó un error tipográfico significativo.

La nueva fuerza se alineará con esta estrategia de rebranding. Según un informe del Wall Street Journal, Clayton presidirá la Fuerza de Inteligencia Superior, convirtiéndose en el nuevo zar de IA/SI. Junto a él, se designaron como vicepresidentes a Andrew Ferguson, presidente de la Comisión Federal de Comercio, Emil Michael, subsecretario de Guerra para Investigación e Ingeniería, y Scott Kupor, director de la Oficina de Administración de Personal.

La fuerza tendrá un plazo de 120 días para elaborar un informe sobre los riesgos y oportunidades que presenta la IA. Clayton ha señalado que sería irresponsable que Estados Unidos se aleje de la IA mientras otros países, como China, avanzan en este campo. En sus declaraciones al Wall Street Journal, enfatizó que uno de los mayores riesgos es no ser el primero en esta carrera.

El estatuto de la fuerza estipula que desarrollará planes para responder a las amenazas habilitadas por la SI a la sociedad, al tiempo que evitará la sobre-regulación y la captura regulatoria que podría sofocar la innovación y la competencia.