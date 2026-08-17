Ciberseguridad: un número sin precedentes de usuarios de Apple recibe alertas de spyware

Un número sin precedentes de usuarios de Apple reportó haber recibido recientemente una notificación de amenaza que alerta sobre ataques de spyware dirigidos a sus dispositivos, según expertos en ciberseguridad que investigan estos incidentes. Durante el fin de semana, varios usuarios manifestaron públicamente y de forma privada haber recibido las alertas de spyware de Apple, tras el envío de una nueva ola de notificaciones el pasado viernes, que alertó a clientes en 110 países sobre la posible amenaza de un potente spyware.

Apple, de vez en cuando, envía este tipo de alertas en lotes a los clientes que considera han sido objetivos o que han sufrido compromisos por malware, normalmente utilizado por gobiernos, y que la compañía se refiere como "spyware mercenario". En los últimos años, Apple ha alertado a personas en más de 150 países.

El último lote parece haber sido el más grande hasta la fecha, según uno de los grupos de derechos digitales que Apple sugiere que los posibles víctimas de spyware contacten para obtener ayuda. Mohammed Al-Maskati, director del equipo de investigación de Access Now, comentó a TechCrunch que desde el viernes han recibido un número récord de solicitudes de ayuda, incluyendo personas que ya habían recibido notificaciones de amenazas en el pasado.

Al-Maskati estimó que el número de solicitudes es entre un 30% y 40% más alto de lo que normalmente reciben después de que Apple envía nuevas notificaciones. La firma de ciberseguridad iVerify también confirmó a TechCrunch que ha visto un aumento en las notificaciones de amenazas de Apple.

Un número inusualmente alto de personas también ha reportado públicamente haber recibido estas notificaciones durante el fin de semana, de acuerdo con varias publicaciones en redes sociales. Un soldado de las Fuerzas Armadas de Ucrania, que se encuentra en la guerra contra Rusia, mencionó que al principio pensó que era una estafa, hasta que verificó la notificación con Apple.

El soldado expresó: "Me sorprendió un poco, la verdad, no habría pensado que era lo suficientemente importante como para ser objetivo de esta manera. Sin embargo, me siento halagado". También mencionó que está al tanto de otras personas en el ejército de Ucrania que han recibido la misma notificación.

El equipo de Respuesta a Emergencias Cibernéticas de Ucrania (CERT-UA) no respondió a la solicitud de TechCrunch para comentar sobre si está al tanto de otros ucranianos, especialmente soldados, que recibieron estas notificaciones. John Scott-Railton, investigador senior de The Citizen Lab, un grupo de derechos digitales que ha investigado ataques de spyware gubernamentales durante más de 15 años, comentó que los reportes indican que los ataques de spyware pueden ser más comunes de lo que la gente se da cuenta.

Scott-Railton afirmó: "La escala y la diversidad geográfica de las publicaciones públicas sobre la recepción de notificaciones son bastante sin precedentes. Por cada notificación pública como esta, se puede imaginar que hay un enorme iceberg de notificaciones que el público nunca conocerá. Esto es una clara indicación de que algo más grande está ocurriendo".

Tanto Al-Maskati como Scott-Railton indicaron que el volumen de personas que reciben las alertas también podría atribuirse a los nuevos métodos de Apple para alertar a los usuarios. Desde este año, Apple notifica a los usuarios en la pantalla de bloqueo de su iPhone, en la aplicación de Configuración, a través del correo electrónico asociado a su cuenta de Apple y cuando los usuarios inician sesión en su cuenta de Apple en la web.

Al-Maskati agregó: "El nuevo método de notificación de Apple ha ayudado a aumentar la conciencia sobre la importancia del problema, haciendo que sea más difícil para los usuarios ignorarlo". Apple no respondió a la solicitud de TechCrunch para comentar.

Si se ha recibido una de estas notificaciones, es recomendable tomarla en serio. Si no se es un periodista, disidente o defensor de derechos humanos, existen otras organizaciones que pueden ayudar a investigar. Además, se sugiere activar el Modo de Bloqueo, una función de seguridad especial diseñada para dificultar el hackeo de iPhones, iPads y computadoras Mac. Apple ha afirmado que no tiene conocimiento de que alguien que haya activado el Modo de Bloqueo haya sido hackeado.

Actualizado con datos adicionales de iVerify.