Clima en Córdoba: cómo seguirá el tiempo este martes 6 de octubre

Este martes 6 de octubre, el clima en Córdoba se caracteriza por un ambiente cálido y nublado. Las temperaturas actuales rondan los 24°, con una sensación térmica de 24°. La humedad se sitúa en un 44%, lo que contribuye a la sensación de calidez en la región. El viento sopla a una velocidad de 7 m/s desde el norte, lo que puede generar algunas ráfagas moderadas a lo largo del día.

En cuanto a las temperaturas, se espera que la mínima alcance los 16° y la máxima los 27°. A lo largo de la tarde, el cielo permanecerá cubierto, lo que podría limitar la radiación solar directa, pero no se anticipan precipitaciones significativas. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10,000 metros, lo que permitirá una buena visualización en la ciudad.

Para el pronóstico extendido, el miércoles 7 de octubre se prevé un leve aumento en las temperaturas, con mínimas de 17° y máximas de 32°. Sin embargo, se anticipan lluvias ligeras, lo que podría alterar las condiciones climáticas. El jueves 8 de octubre, las temperaturas descenderán, con mínimas de 13° y máximas de 20°, manteniendo un cielo nublado. El viernes 9 de octubre, se espera un leve repunte en las temperaturas, con mínimas de 12° y máximas de 23°, y un cielo con pocas nubes.

En resumen, este martes 6 de octubre en Córdoba se presentará un clima cálido y nublado, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda estar atentos a las condiciones del tiempo en los próximos días, ya que se anticipan cambios significativos en las temperaturas y posibles lluvias.