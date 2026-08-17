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“Valores a Caballo”, una travesía para acercar la historia de San Martín a los chicos

Cuatro jinetes recorrerán escuelas de Córdoba del 24 de agosto al 5 de septiembre para compartir historias de San Martín y transmitir valores a los estudiantes. Juanjo Vargas contó a Cadena 3 el itinerario.

17/08/2026 | 18:01Redacción Cadena 3

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Valores a Caballo, un cruce por la educación.

FOTO: Valores a Caballo, un cruce por la educación.

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“Valores a Caballo” tendrá su tercera edición con una nueva travesía por distintas localidades de Córdoba. Cuatro jinetes partirán desde Monte Cristo para recorrer escuelas primarias y secundarias y compartir con los estudiantes historias vinculadas al general José de San Martín y los valores que atraviesan su legado.

La iniciativa se desarrollará entre el 24 de agosto y el 5 de septiembre y tendrá como protagonistas a cuatro jinetes, que recorrerán distintos puntos de la provincia y se encontrarán con comunidades educativas, especialmente de zonas rurales.

“Es una actividad cultural dirigida a escuelas primarias y secundarias. Salimos a caballo del 24 al 5 de septiembre y contaremos historias de San Martín enlazadas con los valores de todos los días”, explicó a Cadena 3 uno de los organizadores, Juanjo Vargas.

El recorrido comenzará en Monte Cristo y continuará por distintas localidades, como Tinoco, Colonia Vicente Agüero, Jesús María, Sinsacate, Sarmiento, Villa Las Peñas, Totoral y San José de la Dormida.

La travesía finalizará el sábado 5 de septiembre en Tulumba, donde está previsto el cierre de la iniciativa con la plantación de un árbol.

“Invitamos a los alumnos de las escuelas de esos lugares. Le damos un giro para que los chicos vuelvan a conectarse con nuestra identidad”, señaló.

Asimismo, destacó, además, la respuesta que reciben durante las visitas a las instituciones educativas.

“Es emocionante llegar a las escuelas, los chicos con un fervor extraordinario”, expresaron.

La propuesta busca combinar la actividad cultural, el contacto con las comunidades educativas y la transmisión de valores a través de relatos vinculados con la figura de San Martín.

El recorrido podrá seguirse todas las tardes en Viva la Radio, por Cadena 3, y a través de Cadena3.com.

Entrevista de "Viva la Radio"

Lectura rápida

¿Qué es “Valores a Caballo”? Es una iniciativa que recorre localidades de Córdoba para compartir historias sobre el general José de San Martín y sus valores en escuelas primarias y secundarias.

¿Quiénes participan en la actividad? Cuatro jinetes, entre ellos Juanjo Vargas, uno de los organizadores.

¿Cuándo se llevará a cabo? Desde el 24 de agosto hasta el 5 de septiembre.

¿Dónde comenzará y finalizará la travesía? Comenzará en Monte Cristo y finalizará en Tulumba.

¿Por qué es importante esta actividad? Busca conectar a los estudiantes con su identidad cultural y transmitir valores a través de relatos históricos.

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